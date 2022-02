Podcast | "Llevamos diez años como sonámbulos dependiendo del gas ruso"

Ángel Saz Carranza, director del Center for Global Economy and Geopolitics (ESADEgeo), no duda de que Rusia tratará de anexionarse de facto los territorios ucranianos que ha ido ocupando desde que la madrugada del pasado jueves Vladimir Putin diera la orden de invadir el país. Considera que todo lo que está sucediendo, sanciones mediante, va a tener un coste importante para Moscú a medio plazo. Al final, cree que los líderes europeos se han visto atrapados por la coyuntura inflacionaria y que el líder ruso ha sabido jugar muy bien con los tiempos.

En su opinión, Europa debería maximizar el bloqueo en todos los aspectos y eso, antes o después llevará a la Unión Europea a tener que tomar decisiones muy difíciles. "Quizá en algún momento haya que asumir el dolor de la irrupción de la conexión energética", apunta en una entrevista al podcast 'Una moneda al aire' de 'La Información'. Ángel Saz lamenta que en la UE "llevamos 10 años incrementando como sonámbulos la dependencia del gas ruso" y pide reflexionar sobre el hecho de que el 40% del gas y el 10% de la energía que consume Europa estén en manos de Rusia.

Dado que no es factible enfrentarse a una potencia nuclear por Ucrania en este momento, considera que habría que erosionar al régimen ruso e influir sobre Putin desde dentro. En ese sentido, entiende que las protestas de varios miles de ciudadanos contra el ataque a Ucrania -que han tenido lugar en ciudades como San Petesburgo- dan idea de esa posible línea de acción. Con el director de ESADEgeo abordamos también los efectos de esta invasión sobre la relación entre Moscú y Pekín, los problemas internos en Ucrania y cómo ha afectado a la coyuntura actual la gestión que Europa hizo de la caída de la URSS o las ampliaciones de la OTAN.