Podcast | Macron y Orbán acuden a unas urnas marcadas por la guerra... y Putin

Europa tiene por delante dos semanas de importantes citas electorales en las que, para bien o para mal, los líderes que se presentan a la reelección están muy marcados por su relación con Vladimir Putin y por la posición que han tomado con respecto a la invasión de Ucrania. Francia, país que en lo económico ha logrado mantener relativamente controlada la inflación, acude a las urnas para sus elecciones presidenciales los próximos 10 y 24 de abril y para las legislativas, el 12 y 19 de junio. Las encuestas y los medios dan por hecho que Emmanuel Macron saldrá elegido, más aún tras llevar la voz cantante entre los líderes europeos en los intentos de negociar con Moscú para frenar la escalada bélica.

Antes, el 3 de abril la cita electoral será en Hungría, donde el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha visto recientemente cómo la posibilidad de que su partido, Fidesz, pueda salir reelegido ha vuelto a repuntar recientemente. No lo tiene fácil por su posición en la guerra y en relación a Putin y por las tensiones que ha venido manteniendo con la Unión Europea. Bruselas acusa a Orbán de no cumplir con los principios europeos. El país ha acogido rápidamente a los refugiados ucranianos, pero su Gobierno insiste en que no quiere involucrarse en la guerra, no deja pasar armas a través de su país a Ucrania y se opone a cerrar el grifo al petróleo y al gas ruso.

Varios partidos de la oposición se unieron hace unos meses en torno a la plataforma Unidos por Hungría para tratar de sacar a Orbán del Ejecutivo. No va a ser una tarea sencilla. En el caso de Macron es muy probable que su oponente en la segunda ronda sea la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, aunque cabe la posibilidad de que el candidato de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, logre arrebatarle el segundo puesto a Le Pen. "Ambos candidatos eran próximos a Putin y tardaron en condenar la guerra, por lo que el paso a segunda ronda de cualquiera de ellos no solo podría mejorar las posibilidades de Macron en la carrera presidencial, sino también las de sus aliados en las elecciones legislativas de junio", apuntan desde DWS. Analizamos las dos citas en las urnas con Frédéric Mertens, profesor y coordinador del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia.