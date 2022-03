Podcast | Tali Salomon: "Embarazada de 5 meses me ascendieron a directora"

Tali Salomon fue ascendida a directora para España y Portugal de la plataforma de multiactivos eToro cuando estaba embarazada de cinco meses. Hoy lleva más de tres años y medio desempeñando un puesto que le apasiona. "Para mí fue un momento muy emocionante porque, obviamente, vengo de un país muy tradicional donde no me imaginaba que a una mujer embarazada de cinco meses le iban a dar semejante cargo", apunta. Sus jefes le dijeron: "nosotros no te evaluamos por los tres meses que no estés, te evaluamos por toda tu carrera y por todo tu desempeño". Aquel capítulo supuso un auténtico espaldarazo y cuando regresó a su puesto lo hizo "con muchas más fuerzas y con muchas más ganas" de comerse el mundo.

Salomon reconoce que es una "aventura" poder compaginar la vida personal y laboral con un puesto tan demandante, que le exige estar atenta a los mercados en todo momento, y con unos horarios que se complican por el hecho de vivir en Israel -allí se trabaja de domingo a jueves y ella tiene que hacerlo los viernes para seguir el cierre semanal en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica-. Sin embargo, ella y su marido se adaptan bien.

Asegura que siente fascinación por la cocina y que le encanta agasajar a sus amigos con platos típicos de su Argentina natal. También es una apasionada de las nuevas tecnologías y, sobre todo de las finanzas. Su vocación, de hecho, le llegó desde muy pequeña cuando jugaba al juego de la 'vida' y le gustaba "ser el banco". Asegura que ese es uno de sus recuerdos más vivos que conserva de su infancia. "Pese a que mis padres son dos amantes del arte, a mí siempre me gustó el mundo financiero", rememora en su charla con 'La Información'. Tanto es así que, pese a ser la más pequeña de sus hermanos es quien toma las decisiones financieras de la familia