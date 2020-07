Podemos exige al PSOE cumplir con su pacto y vetar a PP y Cs del Presupuesto. 

Hay que cumplir el pacto de legislatura. O al menos, eso es en lo que insiste Unidas Podemos desde hace unos días con respecto a los Presupuestos Generales del Estado. El secretario de Sociedad Civil de Podemos y coportavoz de la Ejecutiva, Rafa Mayoral, ha defendido este viernes que el acuerdo que la formación morada firmó con el PSOE en enero para conformar el Gobierno de coalición debe cumplirse y, en esta línea, ha reafirmado que los próximos PGE) no se pueden pactar con formaciones como el Partido Popular y Ciudadanos, que representan, a su juicio, "los intereses del Ibex 35". 'Critican' así las declaraciones de este jueves de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aseguraba que en la negociación sobre las cuentas públicas, todos sumaban.

"Nosotros creemos que los pactos están para cumplirse", ha zanjado el dirigente de Podemos, en la comparecencia que ha ofrecido tras la reunión de la Ejecutiva junto a la coportavoz Isabel Serra, a las puertas de la nueva sede de Podemos, ubicada en el barrio madrileño de Pueblo Nuevo. De este modo, Mayoral ha asegurado que no es Unidas Podemos sino sus socios de coalición del PSOE los que deben aclarar "cómo quieren compatibilizar el aumento de la inversión social o la recuperación de los derechos de las mayorías trabajadoras" con los planteamientos de formaciones como el PP o Ciudadanos, con proyectos políticos incompatibles, según la formación morada, con el suyo y con ese acuerdo programático que firmaron.

"No es una cuestión de poner líneas rojas, es una cuestión de proyectos políticos. Sabemos cuál es el proyecto que tiene el PP para afrontar la crisis, que es devaluar salarios, recortes sociales, amnistías fiscales. No compartimos ese proyecto y es muy difícil pensar que eso va a ser posible. Y Ciudadanos tiene un planteamiento fiscal muy similar", ha apostillado. Así, ha insistido en que en Podemos no ven "dónde están los encajes para poder llegar a acuerdos con aquellos que tienen en sus programas recortes en Sanidad o Educación", y que defienden "los intereses del Ibex 35, en detrimento de los intereses de las mayorías sociales de este país". "Lo hemos visto claramente con esa posición acérrima a que se pueda derogar la reforma laboral", ha añadido.

No hay problemas en hablar... pero sin pactar

Preguntado sobre el hecho de que incluso dentro de Unidas Podemos hay voces, como la del ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, que apuestan por hablar con todas las formaciones y buscar "acuerdos con todo el mundo", aunque sea en cosas concretas, para sacar adelante los PGE, Mayoral ha señalado que Podemos no tiene "problemas" en hablar de nada. No obstante, ha recalcado que la cuestión no es esa, sino que los "planteamientos" de algunas formaciones y sus proyectos políticos no van a encajar en las cuentas que debe sacar adelante el Ejecutivo de coalición, para cumplir con el acuerdo programático y defender "los intereses de las mayorías".

"Hay proyectos políticos que están muy diferenciados porque es un conflicto de intereses lo que hay encima de la mesa"

"Hay proyectos políticos que están muy diferenciados porque es un conflicto de intereses sociales lo que tenemos encima de la mesa, por eso no creemos que vayan a renunciar a sus planteamientos y vayan a reconocer los derechos de las mayorías. Sinceramente, no creemos que vayan en ese camino", ha remarcado.

Sobre la reforma laboral

Por otra parte, Mayoral insiste en derogar la reforma laboral y ha asegurado en que el partido va a seguir trabajando para hacerlo "lo antes posible" para cumplir con la hoja de ruta que marca el pacto programático UP-PSOE. "Nosotros tenemos la determinación de que se haga, y en ese trabajo estamos, y además queremos que se haga lo antes posible. Y en eso es en lo que vamos a trabajar. Si alguien quiere trabajar en que se retrase, que lo haga, pero nosotros vamos a trabajar en que se haga, y cuanto antes, mejor", ha afirmado, para recordar que la posición de UP ha sido "muy clara desde el principio".

"Queremos acabar con esos recortes en derechos laborales de la mayoría trabajadora. En eso es en lo que estamos trabajando. Es la hoja de ruta que tenemos y eso es lo que está en el acuerdo", ha defendido. Así, preguntado sobre si cree que se puede retrasar el calendario para derogar la reforma laboral, y sobre si eso puede generar problemas dentro del Gobierno de coalición, el dirigente de Podemos ha afirmado que ellos no van a hacer valoraciones "de si se va a retrasar o no", porque tiene la "determinación" de que se derogue esa reforma, y en eso están trabajando.