Podemos propone un hachazo fiscal de 19.000 millones a empresas y ricos

Unidas Podemos ha presentado este lunes su propuesta para la reforma fiscal en un acto titulado Tax the rich (Gravar a los ricos) en el que se han comentado las medidas que plantea el partido para lograr una recaudación de hasta casi 30.000 millones de euros más. La formación morada hace hincapié en los tributos que pagan las rentas altas y las empresas y propone una modificación del impuesto de Sociedades y un nuevo impuesto de Patrimonio que sea "efectivo". Con estas dos medidas, Podemos calcula que se podrían recaudar 19.000 millones de euros.

El acto, en el que han participado Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos; Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de la formación morada; Irene Montero, ministra de Igualdad y también el ex líder del partido laboralista británico, Jeremy Corbyn, el presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, y Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam Internacional se ha centrado en la defensa de un modelo tributario "más progresivo".

Álvarez ha defendido que existe una "brecha" entre las bases imponibles del impuesto de Sociedades y los resultados contables de las empresas y ha defendido que las bases imponibles siguen siendo "inferiores" a las que se tenían en cuenta en 2008. Por ello, el partido propone que se limiten las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en filiales al 85%, frente al 95% actual. También abre la puerta a que se limite el plazo legal del que disponen las compañías para compensar las bases negativos en ejercicios anteriores a cuatro años y a que se reduzca la bonificación sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con la que cuentan las socimis. Estas medidas, junto con una rebaja del tipo impositivo para las pymes del 25 al 23% y la exención de rentas que ya hayan estado sujetas a un tipo efectivo del 15%, en un impuesto similar al de Sociedades, supondrían un incremento en los ingresos de 9.000 millones de euros.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha afirmado que la reforma fiscal debe ir en dos direcciones. La primera, "para que en España los ricos paguen lo que les toca" y la segunda, "para que en nuestro país no haya territorios que se convierten en un paraíso fiscal". Belarra no ha mencionado a la Comunidad de Madrid -foco de las críticas por las exenciones en el impuesto de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones- pero tras mencionar "paraíso fiscal" ha ahondado en la propuesta de su partido sobre Patrimonio. "En ese sitio estáis pensando vosotros, no lo he dicho yo", ha dicho Belarra en clara referencia a la política fiscal de Isabel Díaz Ayuso.

Podemos propone "sustituir el impuesto sobre el patrimonio por un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas". Este tributo no podría bonificarse por las comunidades autónomas y tendría un mínimo exento de un millón de euros, además de una exención por vivienda habitual de 400.000 euros. Establecería un tramo del 2% para los patrimonios a partir del millón de euros, del 2,5% a partir de 10 millones y del 3%, para aquellos de 50 millones de euros. Los patrimonios a partir de 100 millones de euros estarían gravados al 3,5%.

La titular de Igualdad, Irene Montero, ha centrado su intervención en que "la política fiscal tiene que afrontar el debate feminista". En este sentido, Montero ha afirmado que existen cargas fiscales que asumen las mujeres, como la de los productos de higiene femenina o la de otros asociados a los cuidados, como los pañales. Para ambos, Unidas Podemos propone que se incluyan bajo el impuesto sobre el valor añadido (IVA) superreducido y que su tipo pase a ser del 21% al 4%. Esta medida, junto la rebaja del IVA al 10% para las peluquerías y los servicios veterinarios, tendría un impacto sobre la recaudación de 1.200 millones de euros.

La propuesta de Podemos también incluye un incremento en 10 puntos del impuesto sobre Sociedades para las empresas eléctricas. La formación argumenta que es una forma de compensar a los consumidores en el proceso de la transición ecológica. No es la única medida en fiscalidad verde: la rebaja en el impuesto de matriculación, la reforma del impuesto del IRPF para establecer desgravaciones por el uso de abonos de transporte público o por la adquisición de electricidad 100% renovable. Estas iniciativas, calculan, tendrían un impacto de 1.500 millones de euros.