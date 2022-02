Podemos se revuelve contra el PSOE y pone en jaque la reforma de autónomos

Guerra abierta en el Gobierno. Unidas Podemos no esconde su descontento por los malos resultados en las elecciones de Castilla y León y critica al PSOE por no llevar a cabo políticas valientes para frenar a Vox, sobre todo en materia económica. Tras la tensión iniciada a cuenta de la reforma fiscal en plena campaña electoral, pasados los comicios autonómicos la gota que ha colmado el vaso ha sido la última propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para la reforma del régimen de los autónomos, que los morados tachan de inaceptable y aseguran que no apoyarán.

El equipo de Escrivá ha puesto este martes sobre la mesa una nueva propuesta a las organizaciones de trabajadores autónomos (ATA, UPTA y UATAE), en la que básicamente se reducen los tramos de cotización en función de ingresos, desde los 13 planteados inicialmente hasta un total de 11, y se rebajan las cuotas de los que más ganan, a costa de incrementar las de los tramos con menores ingresos, según ha podido confirmar La Información a través de varias fuentes de las negociaciones. Concretamente, la cuota propuesta para el tramo más bajo sube de 184 a 214 euros mensuales, mientras la de los autónomos con más ganancias se reduce a 991 euros, en lugar de los 1.267 euros propuestos inicialmente.

Tras conocer la propuesta, el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha sido contundente: "La propuesta inicial ya era inaceptable. ¿Ahora se propone, encima, bajar la cuota a los autónomos que más ganan y subírsela a los más precarios? Nosotros no podemos (ni queremos, ni vamos a) apoyar semejante cosa. Que quede claro". Con este mensaje, publicado en su cuenta de Twitter, los socios de la coalición endurecen el tono contra el PSOE en un momento muy delicado en el que están cuestionando sus postulados de política económica y demandando reformas "valientes" en materias tan sensibles como la fiscalidad.

En UP son conscientes de que tienen que endurecer el tono en los asuntos económicos para movilizar el voto de la izquierda. La reforma laboral finalmente no resultó tan ambiciosa como les gustaría, al no tocar aspectos clave de la legislación del PP como la indemnización por despido, y además salió adelante por un voto erróneo de los populares y sin los socios habituales. Y el tanto que se han apuntado con el salario mínimo de 1.000 euros que ha impulsado Yolanda Díaz tampoco les ha servido para captar votos en Castilla y León, donde se han quedado con un solo escaño.

Pero además, en las últimas semanas la tensión ha ido in crescendo en el seno de la coalición por la reforma fiscal. Cuando los expertos del comité de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, están a punto de entregar el informe con sus recomendaciones, Unidas Podemos ha presentado en sociedad su propia propuesta de reforma fiscal, con más impuestos a grandes eléctricas y fortunas y rebajas para pymes y el IVA de productos menstruales. Desde el PSOE califican de "inoportuna" esta propuesta, que este mismo martes defienden los morados en el Pleno del Congreso, donde buscan que los socialistas se posicionen en un debate en el que se han mostrado reticentes a entrar hasta ahora.

UP está trasladando al ámbito nacional el escenario tras los comicios autonómicos en Castilla y León, donde los morados rechazan que el PSOE pueda abstenerse para facilitar un gobierno en solitario del PP, sin que tenga que pactar con la ultraderecha, y defienden que la solución para frenar a Vox es que el Gobierno de coalición se vuelque en hacer más políticas "valientes, progresistas y de justicia social". En este sentido, el candidato de UP y portavoz nacional, Pablo Fernández, ha subrayado que es desde el Ejecutivo donde tienen más posibilidad y responsabilidad para poder hacer esas políticas progresistas que lleguen a la gente. El mensaje es claro.

No es la primera vez que desde el flanco morado de la coalición cargan directamente contra una de las reformas del ministro Escrivá. Recordemos el revuelo que se formó con la polémica propuesta para ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, que desde Unidas Podemos rechazaron de plano por implicar recortes en las prestaciones. Su posicionamiento en contra de las modificaciones propuestas por Escrivá para que los autónomos coticen por sus ingresos reales pone en jaque una de las reformas pactadas con Bruselas, que ya de por sí se está complicando por la falta de acuerdo con las organizaciones ATA, UPTA y UATAE. Las negociaciones continúan y todavía hay margen, dado que el plazo acordado con las autoridades europeas finaliza el próximo mes de junio.