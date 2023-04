Polonia continúa firme en su bloqueo del grano de Ucrania y carga contra Bruselas. 

Polonia abrió la veda de la prohibición de importación del grano de Ucrania y de docenas de otros productos agrícolas procedentes de Ucrania esta semana según anunció el presidente del gubernamental Partido de la Ley y la Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski.

Este martes, Polonia reconfirmaba este cierre de importaciones ucranianas y además, culpó a Bruselas de sus actuaciones. El país polaco reclamaba a la Unión Europea no haber actuado a tiempo para evitar el problema y no proporcionar suficientes medios para gestionar la llegada masiva de cereales.

De este modo, el ministro polaco de Agricultura, Robert Telus, declaró este martes en la radio polaca que "por el momento, ningún alimento, ningún producto agrícola, puede entrar a Polonia desde Ucrania tras la decisión del sábado" tomada por Varsovia para suspender esas importaciones.

Telus, que participó el lunes en una reunión con representantes ucranianos para intentar resolver el conflicto, viajó anoche a un puesto fronterizo con Ucrania para confirmar la efectividad del embargo y desmentir "noticias falsas vistas en internet sobre que están entrando cereales" de Ucrania a territorio polaco.

Polonia evita la bancarrota de agricultores

El ministro exhortó "a la Unión Europea (UE) y a la Comisión Europea (CE) a encontrar una solución que garantice que los productos llegados de Ucrania transiten hacia Europa" en vez de permanecer almacenados en Polonia. Por su parte, el representante permanente de Polonia ante la UE, Andrzej Sados, aseguró este martes en una entrevista radiofónica: "Apoyar a Ucrania es una prioridad, pero no podremos hacerlo de manera efectiva si llevamos a la bancarrota a millones de agricultores individuales europeos." Desde Polonia, esperan acciones decisivas de la Comisión Europea con respecto al grano ucraniano".

Además, Sados se quejó de que, cuando se establecieron los llamados "corredores solidarios" para permitir la importación de cereales de Ucrania durante la guerra, no se tuvo en cuenta que ello "implicaba la ampliación de terminales de transporte, líneas ferroviarias y silos". El diplomático polaco, también dijo este martes que, "hasta ahora no hemos recibido fondos para este fin. Tenemos promesas de inversiones de varios millones de euros, pero considerando el carácter de las necesidades, no es gran cosa".

Polonia recibirá una ayuda de casi 30 millones

El 5 de abril, la Comisión Europea publicó un reglamento por el que tres países, Polonia, Bulgaria y Rumanía, recibirían ayudas por valor de 56,3 millones de euros por las pérdidas causadas por las importaciones de cereales ucranianos, de los cuales 29,5 millones corresponden a Polonia.

La importación de cereales ucranianos a Europa está regulada por dos acuerdos: uno de 2017, que previó la eliminación gradual de aranceles para acercar progresivamente a Ucrania a los estándares administrativos de la UE, y una regulación del 4 de junio de 2022 que suprimió por un año todos los cupos y tasas a esas importaciones y así minimizar el impacto de la invasión rusa.

Pero, según las autoridades polacas, al menos 2,5 millones de toneladas de mercancía permanecen almacenadas en silos fronterizos, lo que ha provocado un desplome en los precios del mercado interior, justo antes del comienzo de la cosecha y de que Bruselas haya anunciado su intención de extender por un año más la moratoria arancelaria a Ucrania.

Además, los representantes de los agricultores aseguran que el cereal que llega de Ucrania "no tiene la misma densidad ni calidad" que la exigida a los productores locales y que las malas condiciones en que está almacenado pueden provocar su rápido deterioro.

Por otra parte, el Gobierno ultra conservador polaco de Ley y Justicia tiene en el sector agrario un amplio apoyo electoral, y a pocos meses de las elecciones, y con unas encuestas que cuestionan la renovación de su mayoría absoluta, los 8 millones de votos del sector agrícola pueden ser cruciales.