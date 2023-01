¿Por qué no me han subido la pensión? La Seguridad Social lo explica

¿Por qué no me han subido la pensión? Esta es una de las preguntas que se hacen miles de pensionistas en los últimos dos días, coincidiendo con el pago adelantado de estas prestaciones económicas por parte de algunas entidades bancarias como CaixaBank, Banco Santander, Unicaja o Bankinter. Pues bien, para contestar a esta pregunta, lo primero que hay que saber es qué tipo de pensión se cobra, es decir, si es contributiva o no contributiva.

Justo en este sentido, el Gobierno de España recogió una revalorización de las pensiones en los Presupuestos Generales del Estado, que se ven reflejadas en el Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre. Un 15% para las no contributivas, esto es, las gestionadas por el Imserso junto a las comunidades autónomas, mientras que para las contributivas, las que gestiona la Seguridad Social, el incremento se cifra para este año en un 8,5%. Ahora bien, he aquí el quid de la cuestión. ¿Qué IRPF de la pensión de jubilación? Pues bien, en 2005 entró en vigor una reforma fiscal que cambió los tramos del IRPF, lo que significó que pasara de siete a cinco, además de cambiar el porcentaje de retención de cada grupo.

Como consecuencia, al incrementarse las cuantías a partir de este mismo mes de enero, puede que también hayan variado los tramos de renta que establecen la carga fiscal de cada contribuyente en función de sus ingresos. Asimismo, también sirven para calcular las retenciones mensuales de cada trabajador o, en este caso, si es pensionista. Fuentes consultadas al gabinete de prensa de la Seguridad Social, explican a este medio de comunicación que "los pensionistas habrán recibido el alza en el caso de que su banco les haya adelantado el pago, pero se les habrá descontado en la pensión el porcentaje de IRPF. El resto lo harán el próximo 1 de febrero, día en el que se realiza el pago efectivo por parte de las Administraciones Públicas".

¿Cómo calcular la retención de IRPF de mi pensión?

El IRPF se divide en unos tramos de renta que establecen la carga fiscal de cada contribuyente en función de sus ingresos. También sirven para calcular las retenciones mensuales de cada trabajador o, en este caso, pensionista. Estas retenciones deberán ser incluidas en la declaración de IRPF de cara a liquidar el impuesto de cada grupo.

A la hora de calcular el IRPF de una pensión de jubilación se debe tener en cuenta, más allá de la cantidad recibida, la situación personal y familiar. Así se establece en el artículo 81 del Reglamento del IRPF, en el que se establecen tres grupos de situaciones familiares de vital importancia a la hora de hacer la declaración de la renta.

Soltero, viudo, divorciado o separado legalmente.

Cónyuge con ingresos inferiores a 1.500 euros anuales.

Otros.

Asimismo, la Agencia Tributaria ofrece un simulador en el que se puede calcular qué porcentaje de IRPF hay que pagar en caso de ser pensionista. En cualquier caso, las tablas de retenciones por IRPF para la pensión de jubilación son las siguientes: