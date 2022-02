¿No has recibido la 'paguilla' de las pensiones? Estas pueden ser las razones

En la segunda quincena del pasado mes de enero, los pensionistas recibieron la conocida como 'la paguilla de enero'. Se trata, recordemos, de la cuantía que se abona para compensar la subida de los precios y evitar así, que todos aquellos cuyos ingresos dependan de una prestación, no pierdan valor adquisitivo. Este año, por cierto, será la última vez que se abone este dinero extra.

¿El motivo? La nueva fórmula de revalorización que recoge el proyecto de Ley de la Reforma de Pensiones, ya en vigor, tiene en cuenta el IPC interanual promedio de doce meses, de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor, para calcular la subida anual de las prestaciones. Esto supuso que este año, el incremento de las contributivas fuera de 2,5%.

Y este es precisamente el motivo por el que no será necesario realizar más ejercicios similares por parte del Estado. Por lo tanto, como decimos, la 'paguilla' de 2022 será la última que se abone desde la Seguridad Social al vincular la revalorización de las pensiones a las variaciones en la inflación media de cada año. En esta línea, estaría cubierta la pérdida de poder adquisitivo en relación con el coste de vida. Así, los pensionistas recibirán alrededor de 268 euros por la paguilla.

Por qué no he cobrado la paguilla

Pese a todo, todavía hay muchos pensionistas que demandan o cuestionan qué ha ocurrido con su paguilla o por qué no la han recibido. En este supuesto, es necesario destacar que no todos la reciben. Su abono depende de la forma de cobro mensual. Es decir, si las pensiones se reciben en 12 meses no se podrá cobrar. Mientras, aquellos que las perciban en 14 meses, sí la cobrarán. Veamos, a continuación, que prestaciones se abonan en 14 meses y cuáles en 12.

Las pensiones de jubilación, las de viudedad y orfandad, aquellas en favor de familiares se abonan a través de 14 pagas anuales: 12 ordinarias y 2 extraordinarias. Aquellas que conviene distinguir son las pensiones de incapacidad permanente: