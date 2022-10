Por qué los pensionistas no cobrarán la 'paguilla' en 2023: este es el motivo

Si bien la Seguridad Social realiza el pago de la segunda paga extra de las pensiones, repartidas en 14 pagas, normalmente en noviembre, no ocurrirá lo mismo con la conocida popularmente como 'la paguilla'. En este punto, es importante distinguir entre ambos conceptos. El primer término se regula en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 8/2015, que regula la actual Ley General de la Seguridad Social. Sin embargo, 2022 será el último año en el que los pensionistas cobrarán la 'paguilla' compensatoria. Un extra pensado para compensar la pérdida de poder adquisitivo y que desde el próximo 1 de enero dejará de recibirse.

Ahora bien, ¿cuál era el motivo por el que se recibía esta ayuda económica? La razón tiene que ver directamente con la Ley de Reforma de Pensiones, capitaneada por el ministro José Luis Escrivá. Esta paga extra respondía a la diferencia entre la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el aumento previsto por el Gobierno de España. A principios de este mismo año, en enero de 2022, los pensionistas recibieron un abono de 233 euros.

Por qué desaparece la 'paguilla' de los pensionistas en 2023

La reforma de las pensiones contempla una nueva forma de revalorización, en la que se tiene en cuenta la fluctuación del IPC interanual en el promedio de 12 meses. Por lo que se tiene en cuenta desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año en ejercicio, es decir, desde diciembre de 2021, hasta noviembre de 2022. Por lo tanto, la ayuda compensatoria ya no será necesaria.

Justo en este sentido, cabe subrayar que el Ejecutivo ha confirmado la revalorización de las pensiones en torno a un 8,5% a partir de enero. No obstante, Escrivá no descarta un alza superior para las pensiones bajas y el IMV. No obstante, el incremento definitivo se dará a conocer en diciembre de este mismo año. Si se cumplen con estas previsiones, la pensión media quedaría fijada en 1.363,70 euros al mes a partir de 2023. Diversas entidades bancarias, institutos e instituciones oficiales ya han hecho su estimación de inflación para todo el año, que es pesimista. De media estiman un 8,6% y oscilan entre el 9,3% previsto por el Santander y el 8% que adelantan los investigadores de la Universidad Loyola de Andalucía. En 2022, el alza se situó en un 2,5%.