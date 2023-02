¿Por qué Renfe aún no me ha devuelto la fianza del abono gratuito?

Fue el pasado 9 de enero cuando Renfe empezó a devolver las fianzas de los abonos gratuitos de 2022. Para poder recuperar los 10 euros de aval, en el caso de Cercanías, o de 20 euros, para Media Distancia, los usuarios debían cumplir un único requisito: haber realizado un mínimo de 16 viajes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022. El Gobierno de España ya anunció que los viajes en autobús de larga distancia y los billetes multiviaje seguirían siendo gratuitos durante este año. Pero ahora hay quienes se preguntan por qué la empresa de transporte ferroviario aún no les ha devuelto el dinero. Y lo cierto es que, quienes se vean en esta situación, tienen varias opciones para reclamarlo.

El Ejecutivo avanzó el pasado 27 de diciembre un nuevo paquete de medidas cuyo objetivo es ayudar a la sociedad española a hacer frente a la crisis generada por la guerra en Ucrania y la elevada inflación. Una de esas medidas estrella es la ampliación de la bonificación del 100% de los abonos de Cercanías, Rodalies o Media Distancia a 2023, que en 2022 fue “todo un éxito”, de acuerdo con Renfe: lo usaron 2.437.394 usuarios.

A ello se une la aprobación de una prórroga del 30% de descuento al transporte público para el primer semestre de 2023, en el caso de las Comunidades Autónomas que se comprometieron a ampliar la bonificación hasta el 50% del precio y que, por ende, asumen el 20% de descuento restante.

Cuándo devuelve Renfe la fianza

Una vez transcurridos los cuatro meses de su lanzamiento en septiembre de 2022, Renfe dio comienzo a la devolución de las fianzas. Pero, para que esto fuera posible, los usuarios debían cumplir un requisito: haber realizado un mínimo de 16 viajes en los que hubieran validado el billete. De no ser así, la fianza quedará retenida a modo de indemnización.

El sistema de devolución varía según el método de pago de la fianza: si se realizó en metálico o con tarjeta. En el segundo caso, Renfe devolverá el dinero de forma automática a la cuenta asociada con la tarjeta desde el 9 de enero. Por su parte, los usuarios que pagaron en metálico pueden acudir a los puntos de venta de las estaciones desde el 15 de enero.

Cómo reclamar la fianza a Renfe

Para que Renfe pueda efectuar la devolución de la fianza y garantizar el cumplimiento de las condiciones, ha de comprobar el número de la tarjeta + Renfe & tú. A su vez, es necesario introducir la información solicitada en el formulario que la compañía tiene a disposición de los usuarios en su web.

Aquellos a los que aún no se les haya devuelto la fianza, pueden reclamarlo y, para ello, es fundamental haber guardado el QR o la tarjeta del abono durante todo el periodo de vigencia porque, de lo contrario, no se podrá hacer el reintegro. Si se pagó en efectivo, hay que acudir a las taquillas u oficinas donde se compró y hacer allí la reclamación. Si se pagó con tarjeta, hay que realizar la reclamación en la página web de Renfe.

Buenas noches. Si pagaste en metálico tienes que presentar tu documento de identidad y tu abono en formato físico o digital. Si no lo tienes puedes poner una queja explicándolo mediante el formulario web. https://t.co/KRPnvloTny. Un saludo. — Renfe (@Renfe) January 19, 2023

A su vez, se puede contactar con Renfe a través de la línea telefónica que la operadora de transporte ha habilitado para informar sobre este trámite y resolver posibles problemas con las devoluciones: 91 919 15 67.

Nuevas normas para los abonos gratuitos en 2023

Los abonos gratuitos de Cercanías, Media Distancia y Rodalies ya están disponibles y estarán vigentes durante cuatro meses, hasta el próximo 30 de abril. De igual forma, las líneas de Avant Ourense – A Coruña y Madrid – Salamanca serán gratuitas, mientras que el resto seguirán teniendo un descuento del 50%.

Además, Renfe ha definido nuevas normas en 2023 para evitar el uso irregular de los títulos gratuitos. Así, incautará la fianza y anulará el abono a quienes, al menos en tres ocasiones, no cancelen la reserva con dos horas de antelación si no van a viajar. No obstante, antes de sancionar al titular del billete, Renfe le enviará dos avisos por SMS o correo electrónico.

Otra de las nuevas medidas consiste en la limitación del número de viajes al día: solo se podrán tramitar un total de cuatro viajes diarios de ida o vuelta por billete. A ello se añade que la propia tarjeta no permitirá formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que haya transcurrido el triple del tiempo del viaje que se haya programado.