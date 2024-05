Powell afirma que es "probable" que la Fed mantenga los tipos en su próxima reunión

El presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Jerome Powell, ha vuelto a afirmar este martes que es "probable" que la institución monetaria mantenga los tipos de interés en su próxima reunión, añadiendo que es posible que tengan que permanecer al nivel actual durante más tiempo del esperado. Así se ha expresado durante una entrevista junto al gobernador del Banco de Países Bajos, Klaas Knot, en una conferencia organizada por la Asociación de Banca Extranjera en Ámsterdam, Powell dijo que son necesarios más datos que los del primer trimestre para saber si la inflación será más persistente de aquí en adelante.

El presidente de la Fed consideró que "podría llevar más tiempo del esperado" que la política monetaria restrictiva adoptada por la institución, que ha elevado los tipos de interés a su nivel más alto en dos décadas, "haga su trabajo y reduzca la inflación", pero se mostró convencido de que lograrán llevar la tasa hasta el 2%. "Creo realmente que es cuestión de mantener los tipos en su nivel actual más tiempo de lo que se había pensado", dijo Powell preguntado sobre si esta cota será lo suficientemente restrictiva como para alcanzar esa meta.

En este contexto, el presidente de la Fed reiteró que, basándose en los datos de que dispone la institución, "no es probable" que su próximo movimiento sea una subida de los tipos de interés. "Creo que es más probable que mantengamos el tipo de interés oficial dónde está", añadió, repitiendo el mensaje que ya había enviado tras la última reunión del organismo estadounidense el 1 de mayo. En ese encuentro, la Fed decidió mantener los tipos de interés sin cambios, en la franja del 5,25% al 5,5%, dejándolos en su nivel más alto en 23 años, citando la "falta de avances" para rebajar la inflación en los últimos meses en Estados Unidos.

Preocupación por la inflación de los servicios

Preguntado sobre qué componente de la cesta de la compra preocupa más al organismo, Powell destacó la inflación de los servicios puesto que es menos sensible a los cambios en los tipos de interés pero muy sensible a factores como las subidas de salarios, por lo que podría ser la que lleve más tiempo reducir. No obstante, señaló que esta tasa no tiene por qué llegar hasta el 2% puesto que no estaba en ese nivel antes de la pandemia y que lo necesario es que la inflación de servicios, bienes y vivienda se configuren de tal manera que la tasa general llegue al 2%.