El PP asegura el fracaso de la política del Gobierno tras las palabras de Montero

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comentó el pasado domingo que el dinero percibido por las pensiones supone "el salario mejor repartido para las familias". Además, llegó a decir que "los abuelos no quieren las pensiones para ellos", sino que en realidad estas remuneraciones son utilizadas para ayudar a sus familias en los gastos del hogar, tales como la compra del supermercado o las facturas de la luz.

Cuca Gamarra, la portavoz del PP en el Congreso asegura que estas declaraciones de la ministra de Hacienda acerca de que las pensiones ayudan a hijos y nietos y no a los propios beneficiarios de las retribuciones del Estado, demuestran el "fracaso de la política económica del Gobierno".

Según estas declaraciones, Gamarra asegura que "algo está fallando", cuando una ministra del Gobierno y más perteneciente al ámbito económico, concibe la pensión como un instrumento únicamente de protección a las familias. "Es el fracaso de la política económica del Gobierno reconocido por la propia ministra de Hacienda", ha enfatizado Cuca Gamarra.

Sobre la nueva licitación del Imserso

En otro orden de asuntos, Gamarra considera "una buena noticia" la decisión del Ministerio de Derechos Sociales de poner en marcha una nueva licitación del Imserso para la nueva temporada, que incluye subida de precios, más de 70.000 nuevas plazas y en todas las provincias de España.

Además, Gamarra ha valorado el papel del Imserso para "mantener el empleo y la actividad turística en los periodos de baja estacionalidad". También ha lamentado que, junto a la pandemia, la crisis energética y la inflación está afectando actualmente a los usuarios del programa.

Sobre el acto, la portavoz del PP ha valorado que la jornada cuenta con "todos los ámbitos y sectores implicados en Imserso, los mayores, los operadores y patronales de turismo, además de las administraciones locales. "Queremos escuchar a los distintos sectores para ver qué perspectivas tienen sobre la nueva licitación", ha añadido.

ICTE, prudente con el nuevo programa

Sobre el nuevo programa, el presidente de la Asociación Española de Balnearios y Presidente del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), Miguel Mirones, se ha mostrado "prudente": "Hasta que no vea los pliegos y la composición de los nuevos contratos de turismo social, no me atrevo a decir si será una solución definitiva ante los problemas del sector".

En su intervención en la primera mesa redonda ha querido remarcar dos valores que tienen que estar presentes en el programa y son "la calidad y la accesibilidad". Así, ha destacado que "la calidad está muy definida en el sector, mientras que la accesibilidad se encuentra en los genes del sector turístico y ha supuesto ingentes esfuerzos de inversión".

Por otro lado, ha valorado el papel del termalismo social "al garantizar unos tratamientos que están incluidos en la categoría de seguridad social de otros países". En este sentido, Mirones ha pedido que en el ámbito terapéutico hay que profundizar mas con el sistema sanitario. "Los balnearios prestan servicios más allá de los propios beneficiarios del programa", ha resaltado.

"Los circuitos Imserso como palanca dinamizadora de nuestros destinos, mejoras necesarias"

La primera mesa, llamada "Los circuitos Imserso como palanca dinamizadora de nuestros destinos: mejoras necesarias", ha contado con la participación de Miguel Mirones; la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes; la presidenta de la Nacional Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), Inma Ruiz Martin; y el alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo; y como moderador, el diputado del GPP, Agustín Almodóbar.

Antes de la nueva decisión del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos rechazaron una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular, de la mano de su portavoz de Turismo, Agustín Almodóbar, para mejorar el programa del Imserso. En concreto, la iniciativa no salió adelante con los siguiente votación: 17 votos en contra (PSOE y Podemos) y 15 a favor (PP, C's, Vox y Foro Asturias).

El diputado 'popular' reclamó que no se ejecutara la última prórroga del programa del Imserso, ya que supondría "la ruina del sector y la devaluación absoluta del producto de los mayores españoles que tanto éxito ha tenido en años anteriores". "La incompetencia de Belarra y la falta de liderazgo de Maroto perjudican al sector turístico y a miles de personas mayores", criticó.