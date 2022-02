El PP espolea la vía Cs: "Si les sacan la reforma laboral, matan la legislatura"

El Partido Popular está observando la partida de la reforma laboral desde la barrera. Y lo está haciendo con cierta comodidad, no solo porque tienen decidido el sentido de su voto desde hace semanas y son completamente ajenos a cualquier negociación con el Gobierno, sino también porque los populares consideran que si Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acaban sacando adelante una de sus reformas estrella con el apoyo de Ciudadanos, la continuidad de la coalición quedaría vista para sentencia. "Si sale con ellos, la legislatura está muerta", advierten fuentes del partido a La Información.

Los de Pablo Casado van a votar 'no' a una normativa que, aunque ni de lejos deroga el marco que impuso Mariano Rajoy en 2012, sí tumba aspectos nucleares del mismo para reequilibrar la balanza de la negociación colectiva hacia el lado sindical. El líder del PP se mostraba ajeno este martes a un "entierro" en el que asegura que nadie le ha dado vela y tachaba de "subasta" la negociación abierta entre el Gobierno y los distintos grupos parlamentarios para conseguir amarrar los apoyos necesarios cuando apenas faltan horas para la votación en el Congreso de los Diputados.

Este martes, a tan solo 48 horas de la votación, se produjeron varios movimientos relevantes. Más País y Compromís anunciaron que votarían a favor de la reforma laboral, tras haber alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para incorporar algunos asuntos a la agenda legislativa de Yolanda Díaz relacionados con la precariedad y la salud mental. El Gobierno también amarró los apoyos de Teruel Existe, el Partido Regionalista Cántabro, Nueva Canarias y Coalición Canaria. Sus votos, sumados a los de Ciudadanos, daría 170 síes al Gobierno (con PSOE y UP).

Pero esa cifra se queda por debajo de los 173 noes que aglutinarían el PP, Vox, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, CUP, BNG, Foro Asturias y del diputado fugado de Cs, Pablo Cambronero, a quien Moncloa está intentando atraer al bloque del sí in extremis. No obstante, todavía está en el aire la postura del PDeCAT, que podría ser favorable, así como los dos votos de UPN, cuya formación ha deslizado que "todos los escenarios están abiertos", aunque tradicionalmente se posicionan junto al PP.

Efectivamente, todos los escenarios están abiertos y el futuro de la reforma laboral se va a decidir en el último momento. La vicepresidenta Díaz agradecía el apoyo de los grupos minoritarios este martes, pero insistía en que el Gobierno está exprimiendo las negociaciones con los socios de la investidura para intentar convencerles de que voten a favor de la reforma laboral, algo que no puede descartarse hasta el último minuto. La ministra de Trabajo, curtida en las arduas negociaciones con la patronal y los sindicatos, acostumbra a lograr acuerdos sobre la bocina, y en esta ocasión también podría darse el caso, según deslizan desde su entorno.

Díaz acostumbra a cerrar acuerdos sobre la bocina con la patronal y los sindicatos

Díaz eleva la presión

Para elevar la presión a los socios, en un claro mensaje a ERC, PNV y Bildu, pero sin citarles directamente, Díaz advirtió este martes a su llegada al Senado de que los que voten no a esta reforma laboral, que está en vigor desde el 1 de enero, estarán apoyando el marco de relaciones laborales diseñado por el PP y propiciarán que los trabajadores "se levanten el viernes con menos derechos laborales de los que tenían el día anterior". Y aprovechaba para avanzar buenos datos de contratación indefinida en el mes de enero. Con la discreción habitual, no obstante, evitaba pronunciarse sobre la posibilidad de sumar a los socios de investidura a un acuerdo in extremis.

El Gobierno continúa los contactos con los grupos, con cierta tranquilidad porque tiene la vía Ciudadanos allanada frente al bloqueo de sus socios habituales, que exigen cambios en la norma pactada con los agentes sociales. En el PP se sienten cómodos ante esta tesitura, porque consideran que si el Ejecutivo finalmente acaba sacando adelante esta contrarreforma laboral con el apoyo de los de Inés Arrimadas, "la legislatura se puede dar por terminada, a falta de ponerle una fecha". Los populares ven con optimismo electoral que la reforma laboral rompa el bloque de investidura, porque eso complicaría la estabilidad gubernamental en lo que queda de legislatura y, antes o después, "la coalición se acabará rompiendo", aseguran.