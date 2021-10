El PP pide que los PGE asuman costes de del precio de la luz para bajarlo un 20%.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha propuesto que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 incluyan una partida para sufragar los costes del recibo de la luz que no son específicamente el precio de la electricidad para rebajarlo un 20%. Maroto ha defendido en rueda de prensa en Zamora esa propuesta frente a la solución ofrecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha decidido cargar esos costes a las empresas que producen la energía "sin entrar a valorar si los beneficios que tienen son altos o no, o si es justo o no".

Para el portavoz del PP en la Cámara Alta, los PGE podían haber sido una "herramienta imprescindible" para solucionar el precio del recibo de la luz, que es "muy complejo" pero que si es tan alto básicamente es porque "todo el mundo paga cosas que no son de la luz, sino de otras cuestiones ahí incorporadas". Esos costes externos permitirían rebajar un 20% el recibo de la luz si son asumidos en los Presupuestos Generales del Estado, ya que las medidas adoptadas por Pedro Sánchez han generado "un efecto muy adverso en el empleo" de las empresas que ven "su futuro conectado al precio de la luz".

Ha significado que el precio de la luz no ha bajado desde que Sánchez lo prometiera hace un mes con esas medidas, por lo que la "única posibilidad de reducirlo" es que los PGE paguen "toda esa parte de la luz que no es de la luz, como pagan las carreteras o como pagan la educación". A juicio de Maroto, el borrador presupuestario lleva "dos ingredientes que están presentes siempre en la cocina de Sánchez" como son las "mentiras" y la "subida de impuestos".

Sobre la propuesta del presidente del Gobierno de descentralizar instituciones y llevar sus sedes fuera de Madrid, Maroto ha sostenido que es habitual en Sánchez hacer "anuncios históricos que acaban siendo papel mojado o cosas que ya ha vendido anteriormente o que simplemente se incumplen". Por eso, ha considerado que el PP no puede adoptar ninguna posición sobre esa propuesta ya que se ha realizado "en una rueda de prensa" que puede "cambiar de la noche a la mañana" y no es algo que quede reflejado "en un papel concreto".

En cuanto a las partidas inversoras que los presupuestos destinan para Castilla y León, el portavoz popular y representante en la Cámara Alta por esa Comunidad, ha asegurado que es "irrefutable" que el nivel de inversión es menor que el del último presupuesto del Gobierno de Mariano Rajoy del año 2018.