El PP recoge la propuesta de los think tank e insta al Gobierno a medir el paro efectivo. 

Los cambios introducidos por la reforma laboral son objeto habitual de los enfrentamientos verbales que mantienen los partidos de la oposición y el Gobierno -o los grupos parlamentarios que le brindan su apoyo-, como también ocurrirá este martes. Diferentes entidades como Fedea, BBVA Research o el Banco de España han expresado dudas en los últimos meses sobre la capacidad de las estadísticas actuales de desempleo que dejan al margen a colectivos que no cuentan con un empleo, pero podrían formar parte de la capacidad productiva del país. Estos 'think tank' han acuñado el término de "paro efectivo" para referirse a este concepto más amplio que también incluye a los demandantes de empleo con relación laboral, ya que busca aflorar el número de trabajadores fijos discontinuos que están inactivos.

En diciembre de 2022, el Partido Popular presentó una proposición no de ley (PNL) -un instrumento utilizado para pedir al Gobierno que regule o tome medidas sobre un tema que suscite preocupación- en la que pedía "mayor transparencia y rigor en las estadísticas del SEPE" y que se elaborase un "indicador complementario que comparara, junto con el paro registrado, el paro efectivo", reproduciendo el término elaborado por el centro de estudios asociado a CEOE. Esta iniciativa fue rechazada, pero la formación política no da la 'batalla' por perdida y ha registrado una nueva PNL para demandar que se adopten con urgencia las medidas pertinentes para actualizar los criterios de las estadísticas de empleo y afiliación que publican el SEPE, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el INE.

El principal partido de la oposición entiende que esta actualización de criterios se debería llevar a cabo en el seno del diálogo social (con patronal y sindicatos) y en colaboración con "entidades y expertos en la materia" para cubrir cinco objetivos, entre los que recupera la creación de un indicador que mida el paro efectivo, obtener mayor transparencia y "adaptar la información estadística a la realidad del mercado laboral, implementando medidas alternativas que reflejen el desempleo real". Para ello, hace mención a las recomendaciones de la AIReF que invitan a incluir a los trabajadores que no tienen un empleo, pero les gustaría participar en el mercado laboral, los inactivos desanimados que no encuentran trabajo tras un largo periodo de búsqueda, los subempleados -que trabajan menos horas de las que querrían- y los trabajadores que siguen en ERTE.

El Banco de España también señaló en el informe 'Medidas alternativas de desempleo para la Economía Española' publicado en 2017 la importancia de recoger las dos primeras categorías señaladas por la Autoridad Independiente, a los que también sumaba aquellas personas en edad de trabajar que buscan empleo, pero no pueden incorporarse de forma inmediata por diferentes razonas. Sin embargo, desde su llegada a la Moncloa y concretamente, tras la aprobación de la reforma laboral a finales de 2021, el equipo de Yolanda Díaz ha insistido en destacar que su gabinete no ha modificado la manera de contabilizar el desempleo, como tampoco lo han hecho el Ministerio de Seguridad Social, el SEPE y el INE.

"Existe un déficit de información para valorar la realidad del mercado laboral actual, deberían confeccionarse estadísticas que reflejaran otros conceptos", argumenta, por el contrario, el PP. La proposición no de ley presentada el 5 de marzo por los diputados 'populares' Jaime Eduardo de Olano Vela, Mario Garcés Sanagustín, Diego Movellán Lombilla y la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra Ruiz-Clavijo, será tomada en consideración este martes en el Congreso, para su eventual tramitación como iniciativa. Sin embargo, no es factible que prospere, como consecuencia de que este partido político no cuenta con una mayoría de parlamentarios que le den su respaldo.

Pide transparencia respecto a los fijos discontinuos

En la iniciativa parlamentaria, el Partido Popular también demanda al Gobierno que clarifique cómo se trata en términos estadísticos a los trabajadores fijos discontinuos e insta a que estos datos se actualicen desde la entrada en vigor de la nueva norma en 2022. El Ministerio de Trabajo hizo público por primera vez el número de fijos discontinuos que permanecían inactivos en marzo, como respuesta a una pregunta escrita formulada por el PP, dado que la cartera hace público cada mes el número de altas y contratos firmados de esta naturaleza, pero no desgrana cuántos están activos y cuántos no a final de mes. Sin embargo, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, anunció la semana pasada que estos datos estarían disponibles antes de verano.

Esta figura, que ha alimentado una importante polémica durante meses, no es nueva. Sin embargo, los cambios implementados por la reforma laboral y la restricción del contrato temporal a supuestos muy concretos han hecho que el número de contratos fijos discontinuos se dispare desde 2022, mientras el volumen de estos no computa en las estadísticas de desempleo -por contar con una relación laboral- lo que ha suscitado las críticas de la oposición y algunas fundaciones como las señaladas. No obstante, cabe señalar que estos inactivos tampoco con contabilizados en las estadísticas de afiliación, lo que hace que los incrementos en las altas ya no puedan atribuirse exclusivamente a la creación de empleos, sino también al regreso a la actividad de algunos de estos trabajadores.