Precios del Abono Transporte de Madrid desde 1 de enero de 2024

Actualmente, los abonos de transporte de la Comunidad de Madrid tienen aplicados unos descuentos que benefician a miles de viajeros al mes. La popular medida, que se impuso a principios de 2023 contó con una renovación en junio y son muchos los viajeros que están esperando a conocer si 2024 llegará con la buena noticia de volver a disponer de precios más bajos en los títulos de transporte, una medida que actualmente beneficia a más de siete millones de residentes de la comunidad. Tal y como están establecidas las tarifas con descuento actualmente, el abono puede adquirirse con una reducción cercana al 50% en algunos caso. Estos precios bajos favorece el uso del transporte público y facilita el acceso a la ciudadanía, sobre todo a jubilados y jóvenes. En su debate de investidura, Pedro Sánchez anunció la gratuidad del transporte público para desempleados, jóvenes y jubilados, aunque matizó que deberá negociar la medida con las comunidades autónomas.

El gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso apuesta por continuar con la rebaja en el abono transporte en un 60% si Moncloa finalmente decide mantener la medida en toda España, así lo tiene previsto la Comunidad de Madrid en los recién aprobados Presupuestos Generales para 2024. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la región, Rocío Albert, ha confirmado que el gobierno autonómico se mantiene a la espera de la decisión del Gobierno central, después de aprobarse las cuentas del próximo año. Gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara, Isabel Díaz Ayuso, llegara la Real Casa de Correos.

Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, confirmó, antes de traspasar la cartera a Óscar Puente, que la intención del Gobierno es mantener en 2024 la reducción del precio de los abonos de transporte.

Descuento en el precio del transporte público de Madrid

La rebaja de abono transporte fue una de las medidas impulsadas por el Gobierno de coalición para paliar el golpe de la inflación tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y suponía una reducción del 30% que las autonomías podían incrementar. La Comunidad amplió hasta el 60%, reducción que sigue vigente.

"No sabemos si se va a mantener o no la subvención. En el caso de que sí tenemos previsto", ha recalcado Albert. Aun así, ha insistido en que no hay "nada establecido aún" sobre la continuidad de la medida. En el acuerdo entre PSOE y Sumar para la reedición de un Gobierno de coalición de izquierdas se incluye la prolongación de esta iniciativa.

Precios del abono de transporte en Madrid si sigue el descuento

Las tarjetas de abono transporte de la Comunidad de Madrid permiten acceder a la red de metro, autobuses, Renfe Cercanías y el resto de servicios gestionados por el Consorcio Regional. Los descuentos serían de hasta el 60% en estos títulos y se prevé que se mantengan durante todo 2024.

Abono Zona A: 21,80 euros.

Abono Zona B1: 25,40 euros.

Abono Zona B2: 28,80 euros.

Abono Zona B3: 32,80 euros.

Abono Zona C1: 32,80 euros.

Abono Zona C2: 32,80 euros.

Abono Zona E1: 44,20 euros.

Abono Zona E2: 52,70 euros.

Abono Joven todas las zonas: 8 euros.

Abono 10 viajes (Zona A, EMT, ML1): 6,10 euros.

Abono 10 viajes con ML2 y ML3: 9,10 euros.

Precios del abono de transporte en Madrid sin descuento



En el caso de que no se prorroguen los descuentos actualmente vigentes, los precios de los abonos de transporte para los viajeros de la Comunidad de Madrid volverán a su cifra habitual. En ese caso, quedarán fijados los siguientes precios en 2024.