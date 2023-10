El precio de la luz mañana baja: las tres horas a cero euros para poner la lavadora

El precio de la luz mañana baja. Hace meses que los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista no pagaban estos precios. Concretamente desde mediados del mes de enero la media del precio de la luz no bajaba tanto respecto al día anterior como lo hará mañana: un 73,6%. El día dejará tres horas a precio de cero euros megavatio hora (MWh) y esas franjas horarias serán las que busquen los usuarios para intentar hacer uso de la mayor parte de sus electrodomésticos como por ejemplo la lavadora para intentar ahorrar en la factura eléctrica. Eso sí, no significa que a coste cero sea gratis.

Las horas más baratas del precio de la luz

En términos de franjas horarias el pico más alto del precio de 23,55 euros/MWh se alcanzará entre las 20:00 y 21:00 horas. Sorprendentemente, habrá un período de tres horas en el que la tarifa será de cero euros/MWh, como indican los datos iniciales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). De hecho, mañana 17 horas tendrán tarifas menores a 10 euros/MWh.

El precio de la luz mañana por horas

De 00:00 a 01:00 horas: 15,07 euros/MWh.

De 01:00 a 02:00 horas: 4,55 euros/MWh.

De 02:00 a 03:00 horas: 4,3 euros/MWh.

De 03:00 a 04:00 horas: 4,3 euros/MWh.

De 04:00 a 05:00 horas: 4,3 euros/MWh.

De 05:00 a 06:00 horas: 4,3 euros/MWh.

De 06:00 a 07:00 horas: 4,3 euros/MWh.

De 07:00 a 08:00 horas: 4,3 euros/MWh.

De 08:00 a 09:00 horas: 6,04 euros/MWh.

De 09:00 a 10:00 horas: 6,04 euros/MWh.

De 10:00 a 11:00 horas: 4,3 euros/MWh.

De 11:00 a 12:00 horas: 2,8 euros/MWh.

De 12:00 a 13:00 horas: 1,62 euros/MWh.

De 13:00 a 14:00 horas: 1,34 euros/MWh.

De 14:00 a 15:00 horas: 0 euros/MWh.

De 15:00 a 16:00 horas: 0 euros/MWh.

De 16:00 a 17:00 horas: 0 euros/MWh.

De 17:00 a 18:00 horas: 1,62 euros/MWh.

De 18:00 a 19:00 horas: 4,3 euros/MWh.

De 19:00 a 20:00 horas: 19,17 euros/MWh.

De 20:00 a 21:00 horas: 23,55 euros/MWh.

De 21:00 a 22:00 horas: 20,25 euros/MWh.

De 22:00 a 23:00 horas: 14,0 euros/MWh.

De 23:00 a 24:00 horas: 4,3 euros/MWh.

¿El precio de la luz mañana tendrá horas gratis?

Hay que matizar que el hecho de que en el 'pool' se registren horas a cero euros, no significa que la luz sea gratis para un consumidor acogido a la tarifa regulada (PVPC), ya que tiene que asumir una serie de costes regulados, como el de las redes de transporte y distribución, entre otros.

¿Cómo se pone el precio de la luz?

El sistema de precios en el mercado eléctrico funciona mediante un esquema marginalista. Las tecnologías de generación llamadas inframarginales, como las renovables, nuclear y la hidroeléctrica, ingresan al mercado sin costo. Cuando su producción cubre toda la demanda, el precio queda en cero euros. Las recientes condiciones climáticas, junto con la demanda más baja del fin de semana, han permitido que la energía renovable, especialmente la hidroeléctrica y eólica, cubra la mayoría de las necesidades.

El precio de la luz más bajo desde enero

Para encontrar un precio de la luz más bajo en el mercado eléctrico español tendríamos que remontarnos al 17 de enero, cuando se situó en 5,1 euros/MWh. En octubre, el promedio se ubica en 94,35 euros/MWh, en contraste con los 127,21 euros/MWh del año anterior.

¿Qué es la excepción ibérica?

Adicionalmente, el "pool" incluye compensaciones a las compañías de gas, que deben ser cubiertas por los consumidores. Este componente ha estado en 0 euros/MWh desde el 27 de febrero. España y Portugal acordaron extender la 'excepción ibérica' hasta finales de año con la Comisión Europea, con la posibilidad de alargarla aún más.

Este acuerdo no solo prolonga la excepción, sino que realiza ciertas modificaciones, suavizando la estructura de precios. En el acuerdo original, el precio referencial del gas estaba en 48,8 euros/MWh, pero se ha ajustado. A pesar de que este mecanismo ha estado inactivo desde finales de febrero, su extensión garantizará precios más estables y menos dependientes de las fluctuaciones del gas natural.