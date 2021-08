El precio de la luz se descontrola y llega a un nuevo récord histórico de 111 euros

El mismo día en que se ha publicado el informe de los expertos de la ONU sobre el cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones contaminantes para que el planeta no se caliente de forma irreversible, las eléctricas han tirado de formas de producción marcadas por el elevado coste de los derechos de emisión de ese CO2 y por el gas, para marcar un nuevo récord histórico de 111,88 euros el megawatio hora, un nivel que casi triplica al que había hace justo un año, en pleno verano, y que deja en evidencia que se trata de un mercado descontrolado al que no le afectan las medidas que hasta ahora ha aplicado el Gobierno para frenar esa escalada.

Según el sistema marginal que marca el precio de la luz cada día con los niveles más caros de producción que acuden a la subasta de energía, el mercado mayorista del 'pool' eléctrico registrará para este martes una media de 111,88 euros/MWh, superando todos los niveles de julio e incluso los picos de este arranque de agosto, que ha marcado ya cinco máximos históricos, según datos de OMIE recogidos por Europa Press. El precio estará en todo momento por encima de los 100 euros, marcando su máximo diario desde las 20.00 horas hasta las 22.00 horas (120 euros/MWh), mientras que el mínimo se alcanzará entre las 16.00 y las 17.00 horas (102,02 euros/MWh).

Esos niveles máximos marcan ya los precios más altos que se estaban vaticinando desde el sector, sobre todo tras el enfrentamiento que mantienen con la ministra de Transición Ecológica por su decisión de quitar a las eléctricas los llamados "beneficios caídos del cielo", que se generan al establecer precios altos en el mercado de producción que se aplican para modelos muy baratos, como la hidráulica o las renovables. Fuentes del mercado aluden directamente a un "coste político" de la electricidad por la guerra entre empresas y Gobierno, dado que, si no se cambia el modelo a nivel europeo, el precio siempre va a depender de que las compañías generadoras subasten energía producida con sistemas más caros, como son los que dependen del gas o de las emisiones de CO2, de las centrales de ciclo combinado. "Hasta que no lleguemos a 120 euros no paramos", señalaba hace apenas tres semanas un directivo de una gran compañía eléctrica.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha solicitado de forma extraoficial en la UE un cambio del modelo para evitar situaciones como la que se está viviendo en este verano, que afronta ahora su semana más calurosa, con temperaturas superiores a los 40 grados, y lo que eso supone de consumo energético en forma de aire acondicionado y climatizaciones de los edificios, locales y viviendas. Tras la publicación este lunes del sexto Informe de Evaluación sobre Cambio Climático del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la ministra ha abogado por "acelerar" la transformación del modelo económico para hacer frente al cambio climático. "Es tiempo de actuar y de hacerlo ya", ha sentenciado la ministra.

Derechos de CO2 y precio del gas

El precio de la luz prosigue así en este arranque de agosto con la tensión vivida a lo largo de todo julio, que llevó a cerrar con una media de 92,42 euros/MWh, lo que supone el nivel más alto de la historia y un 166,8% por encima del mismo mes del año pasado. En concreto, en lo que va de agosto, el 'pool' ha registrado ya cinco nuevos récords, incluido el de este martes. El lunes fue su segundo mayor registro, de 106,74 euros. El martes pasado, el tercero (106,27); el cuarto precio más alto de la historia se dio el miércoles (105,24); y el quinto, con 103,07 euros/MWh, el pasado lunes.

Este encarecimiento en el precio del mercado eléctrico está motivado por los altos precios de los derechos de emisión y el encarecimiento del gas natural. En concreto, los derechos de emisión se han encarecido hasta superar en este arranque de agosto los 54 euros por tonelada, cuando a principios de año cotizaban en torno a los 33 euros. Mientras, el precio del gas natural repunta ya hasta los 41,7 euros por megawatio, según datos de Mibgas.

El precio de la energía tiene un peso cercano en la factura de en torno al 24%, mientras que alrededor del 50-55% corresponde a los peajes -el coste de las redes de transporte y distribución- y cargos -los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa- y el resto, a impuestos. Las oscilaciones en el precio diario afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), algo más de 10 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre -unos 17 millones-, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía.

Un recibo un 36% mas caro en julio

El recibo de la luz de un usuario medio se ha encarecido un 36,2% en julio con respecto al mismo mes del año pasado, situándose en los 85,34 euros, según datos de Facua-Consumidores en Acción. La bajada del IVA al 10% hasta diciembre mientras el precio medio del megavatio hora esté por encima de los 45 euros amortigua la subida en 8,54 euros. Si se siguiera aplicando el 21%, el recibo habría batido todos los récords, alcanzado los 93,88 euros, según los cálculos de la asociación.

El pasado 24 de junio el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley por urgencia para reducir los impuestos que se aplican al suministro de energía eléctrica y, con ello, la factura de la luz de los hogares, los autónomos, las pymes y el conjunto de las empresas, que suponen la bajada del IVA de la luz del 21% al 10% hasta finales de este año y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses.

En el caso concreto del IVA, se aplica una bajada al 10% hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW), siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por megavatio hora (MWh).

En lo que se refiere a la suspensión del 7% del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, que ya en 2018 se decidió su suspensión temporal durante seis meses para contener otra ola alcista en el precio de la luz, estará vigente durante el tercer trimestre de este año.