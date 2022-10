El precio de la luz mañana sábado baja: estas son las horas más baratas y caras

El precio de la luz mañana viernes, 29 de octubre, vuelve a bajar. En esta ocasión lo hará hasta un 10%, lo que deja el precio energético de mañana como el más bajo de toda la semana, según los resultados de la subasta celebrada este viernes. Los consumidores verán así como el tope al gas se aplicará tímidamente por segundo día después de que estuviera sin funcionar durante ocho.

Así, el nuevo precio que tendrán que afrontar mañana los usuarios superará en dos euros los 100 euros megavatio hora (MWH). El fin de semana quiere empezar dando un respiro y la bajada en el precio de la luz llega después de que el Euríbor haya caído por quinto día consecutivo este viernes, ante la perspectiva de que el Banco Central Europeo (BCE) no pueda mantener el ritmo de subidas de tipos.

El tope al gas no se ha aplicado los días anteriores porque estaba en el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas) por debajo de los 40 euros/MWh fijados por el Gobierno como precio máximo hasta finales de año. Para mañana, el precio rondará los 42 euros. De hecho, sin contar con el mecanismo ibérico, el precio mayorista sería de 104 euros/MWh, es decir, solo 2 euros más el MWh.

Supera la barrera de los 100 euros

Además, la electricidad se situará nuevamente por encima de la barrera de los 100 euros/MWh, después de que durante la semana pasada se registrarán los tres precios más bajos del año, con valores de 73, 81 y 85 euros/MWh. A pesar de ello, el precio de la luz en el mercado mayorista se mantendrá mañana lejos de los más de 176 euros/MWh que se pagaban hace un año, un descenso en el que influye tanto la mayor producción renovable como el abaratamiento del gas natural en los mercados internacionales debido a la acumulación de almacenaje de cara al invierno. La cifra de este sábado es el resultado de sumar a los 101,5 euros del mercado mayorista el ajuste de 0,5 euros/MWh que se abona a los beneficiarios del tope al gas para compensar a las centrales que usan esa materia para generar electricidad.

La hora más cara y más barata

Por franjas horarias, la más cara será entre las 19:00 y las 20:00, cuando la electricidad se pagará a 134 euros/MWh, mientras que la más barata, entre las 13:00 y las 14:00, alcanzará los 81 euros/MWh. En Italia, la electricidad se pagará mañana, a 100,5 euros el MWh; en Alemania, a 101 euros; en Francia, a 98,5 euros, y en el Reino Unido, a 86 libras (unos 100 euros). En Portugal, donde también se aplica el tope al gas destinado a la generación eléctrica en virtud de la conocida como "excepción ibérica", el precio será el mismo que en España, país con el que comparte mercado.

De 00:00 a 01:00 horas: ​94,54​​ euros/MWh.

De 01:00 a 02:00 horas: ​​93,4 euros/MWh. ​

​De 02:00 a 03:00 horas: 91,07 euros/MWh.

​De 03:00 a 04:00 horas: 88,64 euros/MWh.

​De 04:00 a 05:00 horas: 87,69 euros/MWh.

​De 05:00 a 06:00 horas: 87,26 euros/MWh.

​De 06:00 a 07:00 horas: 89,99 euros/MWh.

​De 07:00 a 08:00 horas: 102,62 euros/MWh.

​De 08:00 a 09:00 horas: 115,66 euros/MWh.

​De 09:00 a 10:00 horas: 109,54 euros/MWh.

​De 10:00 a 11:00 horas: 95,97 euros/MWh.

​De 11:00 a 12:00 horas: 87,44 euros/MWh.

​De 12:00 a 13:00 horas: 84,41 euros/MWh.

​De 13:00 a 14:00 horas: 81,3 euros/MWh.

​De 14:00 a 15:00 horas: 84,01 euros/MWh.

​De 15:00 a 16:00 horas: 84,81 euros/MWh.

​De 16:00 a 17:00 horas: 85,34 euros/MWh.

​De 17:00 a 18:00 horas: 106,41 euros/MWh.

​De 18:00 a 19:00 horas: 132,1 euros/MWh.

​De 19:00 a 20:00 horas: 134,17 euros/MWh.

​De 20:00 a 21:00 horas: 131,32 euros/MWh.

​De 21:00 a 22:00 horas: 131,36 euros/MWh.

​De 22:00 a 23:00 horas: 125,93 euros/MWh.

​De 23:00 a 24:00 horas: 119,93 euros/MWh.

En octubre el precio cae un 30%

Así, el precio de la electricidad cerrará el mes de octubre con una caída de en torno al 30% con respecto a septiembre, beneficiado por el fuerte descenso en el precio del gas. Según datos de Grupo ASE, a tres días para el cierre del mes, el precio diario del mercado mayorista de electricidad, el denominado 'pool', registra una media en lo que va de octubre de 126,52 euros por megavatio hora (MWh) que, sumando el sobrecoste que supone para los consumidores el ajuste por el tope al precio del gas (39,70 euros/MWh), deja el precio medio en los 166,22 euros/MWh.

Podría seguir el precio a la baja

Los analistas de Grupo ASE prevén que si se mantienen unas temperaturas más templadas de lo previsto y la demanda de gas asiática continúa siendo baja, los precios de Mibgas "seguirán moviéndose en un rango bajo de precios". No obstante, también alertan de que la crisis energética no está resuelta, porque el mercado del gas "es muy inelástico (los desajustes entre oferta y demanda no se resuelven en un periodo corto de tiempo) y la volatilidad está asegurada". Además, advierten de que en 2023 aumentarán las tensiones porque durante la primera parte del año no se prevé recibir el suministro de gas ruso por tubería, que sí ha llegado en el primer semestre de este año.