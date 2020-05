¿Por qué alquilar o comprar casa en las afueras no será tan rentable tras la crisis?

El estado de alarma y el confinamiento ha llevado a muchos españoles a replantearse el tipo de vivienda en el que quieren vivir. Tras semanas sin poder salir de casa, muchas personas han descubierto que sus casas no cumplen las necesidades de su familia. Cuestiones como la existencia de luz natural, de espacios más amplios, con mejores vistas o con zonas ajardinadas son ahora prioritarias.

Hasta ahora se priorizaban cuestiones como la ubicación. Poder vivir en un barrio céntrico, especialmente en las grandes ciudades, implicaba disponer de menos espacio y a un mayor precio. Quienes querían disponer de más espacio y a un menor precio recurrían a las afueras de la ciudad, o incluso a capitales de otras provincias cercanas, donde a cambio de un menor precio hay que desplazarse para disfrutar de las posibilidades que ofrecen las grandes urbes. Sin embargo, esto podría cambiar ante la variación de las preferencias de los compradores tras semanas aislados en sus casas.

Los expertos coinciden en señalar que la vivienda no resultará inmune a la pandemia del coronavirus y se prevé una caída en sus precios, aunque no derrumbe, e irán en la línea de la tendencia de moderación que ya se esperaba. Pese a estas previsiones, Property Buyers by SomRIE, una red inmobiliaria de Personal Shoppers Inmobiliarios, destaca que algunos inmuebles con características específicas podrán subir sus precios por una mayor demanda. Entre ellos, las casas ubicadas en las periferias de las ciudades y las viviendas con balcones, terrazas buenas vistas o jardín.

Los inmuebles ubicados a las afueras, o incluso en capitales de provincia distintas a donde se trabaja, ofrecen unas características diferentes, hay más posibilidades de elegir una casa, en vez de un piso, donde disfrutar de una terraza, jardín o mayores espacios de luz. Así, estas propiedades serán el objetivo para algunos compradores que ahora priorizan mayor espacio y a un precio mayor.

El impacto económico también se deja notar entre los compradores, ya que muchos trabajadores han visto reducida su capacidad económica. Entre quienes tenían en mente comprar, algunos han pospuesto su decisión y otros se han visto obligados a reducir su presupuesto. Enric Jiménez, socio fundador y CEO de la compañía, afirma que "muchos clientes que nos habían encargado la búsqueda de una vivienda en el centro de la ciudad, han girado su interés hacia barrios bien comunicados de la periferia, en donde es posible de disfrutar de mucho más espacio por menos dinero del que pensaban gastar inicialmente".

Esta tendencia también la recoge SIRA (Spanish International Realty Alliance) y Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) en documento donde exponen las nuevas tendencias que experimentará el sector inmobiliario tras el coronavirus. Muchos compradores, interesados hasta ahora en vivir en los centros de las ciudades se replantean esta cuestión y están modificando sus búsquedas hacia viviendas en localidades más pequeñas o en el extrarradio, animados además por los precios más bajos y por la posibilidad de poder continuar trabajando en remoto en sus empresas.

No obstante, el posible auge de la vivienda en la periferia no va en detrimento de los inmuebles céntricos. Property Buyers también señala los "apartamentos muy bien ubicados" como inmuebles entre los que se incrementará el precio por una mayor demanda, aunque con un perfil de comprador diferente. La demanda para este tipo de vivienda se centrará en pequeños inversores con "un perfil de ahorrador que busca la seguridad y estabilidad que le pueden aportar las rentas por alquiler de un apartamento de 40 o 50 m2 bien ubicado".

Eso sí, no serán todas la viviendas. Jiménez apuesta que "muchas viviendas oscuras o mal diseñadas tendrán muy difícil venderse en el corto y medio plazo. Estas viviendas, así como muchas propiedades de alto standing, pueden perder valor".