El precio de la vivienda usada en España subió un 4,6% en 2019.

El precio de la vivienda de segunda mano en España subió un 4,6% en 2019, por lo que el precio del metro cuadrado se situó en los 1.763 euros, según el último índice de precios de idealista. Por regiones, la mayores caídas de los precios se han dado este año en Extremadura (-1,3%), Galicia (-1,2%) y Asturias y Castilla-La Mancha, que registraron descensos del 1,1% en ambos casos. También se redujo el precio de forma moderada en Castilla y León (-0,2%).

En todas las comunidades autónomas se han registrado aumentos menos en Cantabria, donde los precios no se han movido en el último año. La mayor subida se ha producido en Andalucía (+8,8%), seguida de Baleares (+6,6%), Canarias (+5,2%) y Murcia (+4,9%). Teniendo en cuenta el precio, Baleares sigue siendo la autonomía más cara, con el precio medio por metro cuadrado situado en los 3.060 euros. Le siguen Madrid (2.805 euros por metro cuadrado), País Vasco (2.581 euros) y Cataluña (2.281 euros).

Por el contrario, entre las comunidades más económicas este año se han situado Castilla-La Mancha (865 euros), Extremadura (889 euros) y Murcia (1.045 euros por metro cuadrado). Además, en el último trimestre del año el incremento del precio de la vivienda de segunda mano fue del 1,6%. El jefe de estudios de idealista, Fernando Encinar, ha afirmado que los datos del informe muestran cómo las fuertes subidas en el precio de la vivienda usada "parecen haber quedado atrás". No obstante, cree que no es probable que el país esté ante un nuevo ciclo bajista, "al menos no de forma global y generalizada".

"La atomización del mercado provoca que durante los próximos meses sigamos viendo cómo los precios siguen subiendo en los grandes mercados, donde la presión de la demanda sigue siendo superior a la capacidad de la oferta, mientras que en otras zonas de España lo precios se quedarán estancados o con leves oscilaciones al alza o a la baja", ha resaltado. Encinar también considera que el acceso a la vivienda seguirá marcado por la posibilidad de ahorro de los españoles, que aún teniendo capacidad para afrontar una cuota hipotecaria mensual, la dificultad para el ahorro aleja a muchos españoles de la posibilidad de acceder a un crédito.

De cara al próximo año, el jefe de estudios del portal inmobiliario ha señalado que en los próximos meses la firma de hipotecas y compraventas volverá a la normalidad, aunque cree que es posible que se vea cómo el crecimiento sigue ralentizándose de manera "suave y natural". "2020 se presenta como un año con más incógnitas que certidumbres para el sector inmobiliario, por lo que habrá que esperar la formación del nuevo Gobierno y las primeras medidas en materia de vivienda, tanto en venta como en alquiler, para saber qué derroteros toma el mercado", ha apostillado.