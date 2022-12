Las increíbles historias que esconde el premio Gordo de la Lotería de Navidad

El Gordo de la Lotería de Navidad 2022 ha tardado en salir, pero este año lo ha hecho dejando millones por toda España. Y como también es costumbre, las anécdotas han empezado a ser las protagonistas de una mañana en la que el 05490 lleva de nuevo el primer premio a Jerez, algo que no sucedía desde 1837. En Madrid una fecha de cumpleaños ha repartido hasta 400 millones de euros. Ha sido en la administración 522 de loterías, propiedad de Soledad Muñoz y localizada en el centro comercial del Palacio de Hielo en Hortaleza. Según relatan a 20Minutos, la hija nació el 5 de abril de 1990 y los cien décimos que tenían con esta cifra han sido vendidos.

En Jerez no tocaba desde 1837

Un décimo del 5.490 ha sido vendido en la administración número 16 de Jerez de la Frontera (Cádiz), conocida como El Paraíso, que ya dio un primer premio del Sorteo de El Niño en 2021. El primer premio de la Lotería de Navidad no caía en Jerez desde 1837. En declaraciones a Europa Press, los loteros Carmen y Vicente han afirmado que no esperaban vender un premio porque "cuando has dado dos premios del Niño seguido -tercer premio en 2022 y primer premio en 2021-, lo que menos imaginas es que va a haber un tercero al año siguiente, y menos de Navidad". La administración lleva cuatro años en los que ha dado varios premios, por lo que "es una buena progresión", según han manifestado "aún nerviosos con un conjunto de emociones que es complicado". "Esto tiene mucho trabajo, no es solo vender décimo", han añadido

Un bar de pueblo reparte 12 millones en Columbrianos

El Gordo ha dejado este jueves un premio de 12 millones en Columbrianos (León), correspondientes a tres series (400.000 euros por décimo) que se han vendido en el Bar Moderno de esta pedanía del municipio de Ponferrada que cuenta con poco más de 1.300 habitantes. El responsable del citado establecimiento, que alberga la administración de lotería, ha explicado a EFE que los 30 décimos se han vendido por terminal y que desconoce la identidad de los afortunados, aunque espera que la mayoría los hayan comprados vecinos de la localidad o de Ponferrada. Este establecimiento ya había dado premios en el sorteo navideño en 2016 y el pasado año, aunque es la primera vez que venden parte del Gordo.

Una familia gana el Gordo tras jugar 40 años el mismo número

Una familia abonada desde hace 40 años al número premiado con el Gordo es la agraciada con los 4,4 millones de euros que han tocado en Bilbao vendidos por la popular lotería Ormaetxea. Entre risas y mucha alegría, la propietaria de esta lotería, Ana Ormaetxea, y el administrador, Sergio Etxebarria, han relatado a los medios de comunicación que la familia juega un décimo de este número durante todo el año y en Navidad compran algo más de una serie. "Juegan todas las semanas y llevan varias generaciones comprando el mismo número: es un premio a la constancia", ha comentado Etxebarria, quien ha asegurado que conocen y "ponen cara" a los premiados.

La gasolinera de la suerte en Tenerife vuelve a repartir premios

La administración de lotería situada en la gasolinera La Chasnera, en el municipio tinerfeño de Granadilla, ha repartido ocho décimos del premio gordo del sorteo de Navidad de los veinte vendidos en Canarias, la cuarta vez en la que vende el primer premio. "Es bonito que la gente deposite su confianza en nosotros, en comprar un décimo en La Chasnera", ha comentado José Ángel González, el hijo del dueño, a los medios de comunicación que esperaban en la gasolinera la llegada de suerte.