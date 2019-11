Kike Sarasola (Room Mate): "La felicidad de mis trabajadores es más que rentable"

"Lo más importante es la felicidad de mis 'roomies'. Somos 1.250 personas en Room Mate y me he dado cuenta que favorecer que ellos puedan disponer de cada vez más tiempo es rentable. Solo es un 1% de nuestro coste laboral, 32% más de tiempo libre y unos resultados fabulosos. Anímense a seguir nuestro ejemplo", con estas palabras el CEO y presidente de Room Mate Kike Sarasola recoge el premio Líder a la Innovación. Y es que el exolímpico está habituado a lanzar medidas disruptivas y valientes al mercado, que le han llevado al éxito, y ha invitado a los directivos presentes en la sala. "Una semana más de vacaciones, un día libre la semana de tu cumpleaños y un mes adicional de baja de maternidad y paternidad. No lo olviden, yo lo he hecho", ha incidido el CEO de Room Mate.

"En Room Mate Group trabajamos duro para reinventarnos, buscar soluciones y mejorar siempre pensando en el cliente. La felicidad es rentable: creo que cuanto más feliz está mi equipo, más lo están nuestros huéspedes", ha recalcado el directivo en una gala de premios patrocinada por La Caixa, Telefónica, Banco Santander, El Corte Inglés y Unicaja Banco y que se ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El presidente de Room Mate Hoteles ha realizado su discurso ante dos ministras del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez: Margarita Robles, titular de Defensa, y Reyes Maroto, responsable de Industria, Turismo y Comercio. Las dos han respaldado a La Información, el diario económico del Grupo Henneo, que ha celebrado la II Edición de los Premios Líderes como uno de los medios especializados en economía más influyentes y leídos -con unos datos de audiencia de récord- y con el respaldo multitudinario tanto del mundo político como empresarial.

Un auditorio 'prime'

Entre los casi 400 asistentes ha destacado la presencia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; Rafael del Pino, presidente de Ferrovial; César Alierta, actual presidente de la Fundación Telefónica; Carlos Palacio, presidente de Talgo; Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España; Eduardo Navarro, director global de Comunicación y Marca de Telefónica, y Francisco de Bergia, adjunto al presidente de la operadora; Josep Piqué, exministro y presidente de Pasiphae; Juan Manuel Serrano, presidente de Correos; Joaquín Arenas, presidente de Bank of America en España; o Manuel Escudero, secretario de Política Económica y Empleo del PSOE y embajador en la OCDE, entre otros.

Sarasola ha obviado hablar de las exitosas cifras de su compañía y le ha dado prioridad al capital humano de su empresa.. "Tenemos grandes planes de expansión a nivel internacional - en los próximos 24 meses tenemos previsto abrir 14 hoteles y 11 edificios de apartamentos- para todas las marcas y quiero que todos estemos motivados y comprometidos con el proyecto", ha matizado el empresario en una conversación posterior.

Una trayectoria imparable

Recordar aquí que Room Mate surgió hace 15 años cuando charlando con su marido Carlos y su amigo Gorka soñaron cómo debía ser el hotel de sus sueños. Kike se pasaba por entonces 300 días al año fuera de casa. Con esfuerzo, poco a poco y buscando un inversor, nació Room Mate. El dinero que faltaba para poner en marcha esta empresa lo aportó Rosalía Mera, la primera esposa de Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Fallecida Rosalía Mera, su hija Sandra Ortega —la mujer más rica de España— mantiene una inversión del 30% en el grupo. Kike es todo lo contrario que Sandra Ortega y se mueve con tino entre los medios de comunicación.

En 2014 Sarasola dio un giro de tuerca y retó a la industria con la creación de Be Mate, una compañía que ofrece la libertad de un apartamento con los servicios y seguridad de un hotel. Kike rompió todos los moldes del sector, dándole la bienvenida a un nuevo modelo de negocio que sus compañeros de profesión rechazaron con vehemencia. Hoy muchos siguen sus pasos.

Todo lo anterior le ha llevado a recibir numerosos reconocimientos, entre los que destaca la Medalla de Oro Europea al Mérito al Trabajo en 2017 y la Medalla al Mérito Turístico otorgada por el Consejo de Ministros en 2015, entre otros. ¿Sus lemas? "No está todo inventado y que no lo hayan hecho otros no significa que no exista o se pueda hacer", afirma Kike Sarasola, flamante ganador del Premio Líder en Innovación 2019.