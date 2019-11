De Yarza defiende a los empresarios y al Ibex 35: "Ojalá hubiera 1.000 Amancios"

El presidente del Grupo Henneo, Fernando de Yarza, ha asegurado que los empresarios y el Ibex 35, lejos de considerarlos como "el origen de todos los males" son el "orgullo" del país motivo por el cual ha aprovechado su intervención en los Premios Líderes 2019 para solicitar a la clase política que promueva estabilidad y confianza para impulsar sus proyectos. "Ojalá hubiera 100 o 1.000 Amancios Ortegas, objeto de nuevo de ataques rencorosos y sectarios", ha apostillado.

El también presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias se ha pronunciado de esta forma tras felicitar a los galardonados en esta segunda edición de unos premios que, según ha expuesto, honran a personas que han hecho de su vida una constante superación. En concreto, asegura que busca reconocer a todos los empresarios que se enfrentan desafíos y dificultades en su día a día así como al entorno de crisis económica que vivió el país hace unos años. Según ha explicado De Yarza, es de destacar su voluntad de crear riqueza y empleo no solo para sus empresas sino también para toda la sociedad.

Por ello considera que son necesarios en el país porque "con una abundancia de su visión privilegiada y altruismo" España sería la primera economía del mundo. En este sentido, el empresario zaragozano no ha pasado por el alto el actual contexto político que vive el país, a cuatro días de la repetición de comicios generales, para recordar que se hace necesario "un suelo institucional firme sobre el que pisar". "Un empresario necesita algunas condiciones más para desarrollar con eficacia su trabajo. Necesita un país que no esté permanentemente colgado con pinzas de un alambre. En suma, necesita confianza", ha subrayado el empresario zaragozano.

"Es indispensable un Gobierno estable"

Por ese motivo, y ante la situación de "incertidumbre" derivada de la falta de consenso para formar Gobierno, los empresarios precisan ante todo estabilidad para que sus proyectos sean más "eficientes y exitosos", lo cual revertirá en algo positivo para la sociedad. "Es indispensable que se forme un gobierno estable y duradero que sepa devolver la serenidad a la nación, la confianza en el futuro a los ciudadanos y el aliento a quienes se ocupan de generar riqueza y de crear empleo", ha apostillado.

En lo que respecta a los premiados de esta nueva edición de los galardones de La Información, De Yarza ha aplaudido que el relativo a Innovación haya recaído en manos de Elena Moral, por los 17 años dedicados de su vida a Talgo. De hecho, ha recordado que la empresaria acaba de ser elegida mejor ingeniera ferroviaria de Europa. De Kike Sarasola, galardonado con el premio de Iniciativa Empresarial, ha resaltado su filosofía de que no existe el 'no' para recordar que levantó de la nada Room Mate Hotels y que ahora tiene 26 establecimientos en siete países. Del actual presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha asegurado que sin su figura no se entendería hoy lo que es la multinacional, de ahí que haya sido reconocido con el premio Líder Empresarial del Año.

De Yarza también ha aprovechado para mostrar el compromiso del Grupo que preside no solo con la estabilidad económica sino también con la democracia y la Monarquía y al respecto ha asegurado que frente a los que actúen de manera equidistante entre el bien y el mal, egoístas y solidarios o entre los que atacan y los que son atacados, desde el Grupo Henneo siempre habrá una defensa firme por el Estado de Derecho. Por ello, ha aprovechado antes de despedirse para Al respecto ha asegurado que se trata de "héroes que se están partiendo literalmente la cara para que la Ley y la Constitución se hagan cumplir en Cataluña".

El reto del buen periodismo

Ya en su turno de palabra, el director de La Información, Daniel Toledo, se ha referido precisamente al mensaje que trasladó De Yarza en un reciente acto de Zaragoza cuando dijo que un buen periodista "no se debe dejar llevar por la tiranía de los clics". Al respecto ha elogiado su "visión" por este proyecto que ahora cumple tres años y ha apuntado que ese es precisamente uno de los pilares clave del diario, el cual encara "con humildad" el reto de seguir creciendo y trabajando en defensa del buen periodismo.

Toledo ha echado la vista atrás y ha recordado que hace apenas dos años La Información contaba con 800.000 usuarios únicos. Ahora, 24 meses después, son más de 6,5 millones de lectores los que escogen la cabecera económica del Grupo Henneo para informarse. Un "hito" que, según ha asegurado, llena al equipo de fuerza para seguir trabajando en esta línea. Cifras al margen, el director ha recordado algunas de las exclusivas adelantadas por este diario como fue la salida del BBVA del exjefe de la Operación Chamartín Antonio Béjar tras su implicación en el caso Villarejo o la noticia difundida a finales de septiembre acerca de que el magnate mexicano Carlos Slim sumó un 4,3% de Prisa tras la compra de un 1,1% al fondo IGM de Qatar.

"Hace dos años nos comprometimos a dar noticias. Y dar noticias no es publicar hechos verosímiles o hipotéticos. Dar noticias es publicar hechos contrastados y que se producen. Aquí y ahora, no meses después ni con múltiples matices que los desvirtúan. A eso nos referíamos cuando hablamos de rigor, con mayúsculas, en aquella primera cita con ustedes. Por ello, los 6,5 millones de lectores son importantes en la medida que están detrás y respaldan ese propósito, que no ha cambiado ni puede cambiar. De hecho, es el corazón de este oficio", ha apuntado Toledo, el cual también ha tenido palabras de cariño para la plantilla del diario desde la periodista que abre el diario a las 5.00 horas hasta los compañeros que lo cierran también de madrugada.

No obstante, Toledo ha dedicado unas palabras especiales al director adjunto Antonio Sánchez Maeso, recientemente incorporado a la plantilla del diario. En su discurso ha agradecido que, tras más de dos décadas en 'El Mundo' y cinco años como 'número dos' de 'El Confidencial', haya decidido "subirse al barco" permitiendo dar un paso más en la búsqueda de la excelencia en este proyecto. "Estoy convencido de que, si algo he hecho bien en este tiempo, ha sido rodearme de personas mucho mejores que yo", ha concluido.