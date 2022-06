El presidente del INE dimite mientras Calviño preparaba su destitución

El presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Manuel Rodríguez Poo, ha presentado este lunes su dimisión mientras la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, preparaba su destitución. Según ha adelantado ABC y ha podido confirmar este periódico, Rodríguez Poo ha comunicado su salida esta misma tarde, en mitad de los rumores sobre la decisión que ya había tomado el Ejecutivo. Fuentes gubernamentales aseguran que el cese de Rodríguez Poo ya estaba previsto y añaden que el Ministerio de Asuntos Económicos nombrará en las próximas horas a un sustituto. Será el ex secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, quien ocupe el cargo, según las mismas fuentes.

El Ministerio de Asuntos Económicos ha confirmado a última hora de este lunes la salida del ya ex presidente. La salida de Rodríguez Poo se ha producido después de meses de desavenencias entre el equipo económico de Moncloa y Estadística. La vicepresidenta Calviño había creado sus propios indicadores para medir la evolución económica tras la crisis del coronavirus y había afirmado que la economía ya había recuperado el nivel previo a la pandemia, algo que no constataban las cifras publicadas por el INE. No obstante, desde el departamento de Calviño aseguran que se trata de una salida "por motivos personales" y descartan su cese.

En el segundo trimestre de 2021, el INE revisó drásticamente el crecimiento alcanzado por la economía española, del 2,7% al 1,1%, un recorte que, sin embargo, no trasladó el Ejecutivo a su cuadro macroeconómico, presentado en septiembre del pasado año. En este punto, se acentuaron las discrepancias entre Estadística y los cálculos de Moncloa. "Ya que no revisamos al alza nuestras previsiones cuando hay noticias positivas u organismos, incluso el INE, que revisan al alza sus cifras, pues tampoco procede revisar cuando hay otro tipo de ajustes", subrayó entonces Calviño.

Estas discrepancias se han repetido en la presentación del programa de Estabilidad de este ejercicio y también en la medición del consumo privado de la Agencia Tributaria, frente al que realiza Estadística. También en el cálculo de la tasa interanual del índice de precios al consumo (IPC) ha habido malestar por parte del Gobierno. Tal como publicó este periódico, desde el departamento de Calviño se presionó al organismo para que incorporase cuanto antes los precios del mercado libre para así lograr una fotografía más real de los precios de la energía, porque desde Asuntos Económicos se consideraba que se podría estar sobreestimado la inflación en nuestro país.

La pandemia ha supuesto un reto para todos los departamentos estadísticos que miden la evolución económica. Las instituciones nacionales e internacionales han ido mejorando durante estos meses las fuentes de información utilizadas y así lo ha hecho también el Instituto Nacional de Estadística. Desde Asuntos Económicos, tras conocerse la salida de Rodríguez Poo, han anunciado que el Consejo de Ministros dará luz verde a un nuevo Estatuto para el INE e incorporarán nuevas fuentes de información para mejorar "la calidad de las estadísticas", a través del uso de registros administrativos y el big data.

El departamento de Calviño enmarca estos cambios en la reforma de la Ley de la Función Estadística Pública y supone cambios como la concentración de "las diferentes fases de elaboración de las estadísticas" en la "dirección general de Planificación, Estadística y Procesos". El objetivo, según Asuntos Económicos, es el de "armonizar los tratamientos estadísticos". En cuanto a la sustitución de Rodríguez Poo, el ministerio espera "cerrar en las próximas semanas" el proceso de sustitución, que culminará con el nombramiento de Israel Arroyo, según las fuentes consultadas.

La pasada semana, trascendió que Arroyo dejaba la secretaría de Estado de Seguridad Social y se convertía en el segundo secretario de Estado que abandonaba el ministerio que dirige José Luis Escrivá en cuestión de horas. Arroyo llegó a la Secretaría de Estado en enero de 2020 para sustituir a Octavio Granado, apenas dos meses antes de que estallara la pandemia de la Covid, y desde entonces se ha encargado de algunos de los trabajos más polémicos del Ministerio, avalado por su amplia experiencia en Seguridad Social, organización en la que ha desarrollado parte de su carrera profesional. Fuentes cercanas al Ministerio de Escrivá justificaron su salida por el desgaste de un puesto como el que ha ocupado en los últimos dos años.