Los nuevos gastos del Congreso: un 15% más de luz o 600.000€ para kilometraje

En el Congreso de los Diputados no existen las 'vacas flacas'. El Presupuesto de la cámara baja para el próximo año se ha quedado a un paso de llegar a los 100 millones de euros, gracias a un incremento del 2,65% con respecto a las cuentas de 2021. Una subida considerable que no ha sido más por la decisión de congelar las retribuciones de los diputados, que no se subirán el salario un 2% el próximo curso. De lo que sí se beneficiarán sus señorías es de la mayor dotación de algunas partidas destinadas casi exclusivamente a su día a día. Es el caso de la del kilometraje, que ha crecido un 20% por el aumento del uso del vehículo privado que realizan los parlamentarios. Un gasto 'extra' que se suma a otros provocados por la situación económica actual, como el de un 15% en la factura de la luz. A lo que hay que añadir otras más 'obligadas', como del mantenimiento del mobiliario histórico.

Estas novedades de las cuentas del Parlamento fueron aprobadas esta semana por la Mesa del Congreso, que dio el visto bueno a esos 99.678.414,78 euros para el próximo ejercicio gracias a los votos de PSOE, Unidas Podemos y PP. La partida que más llama la atención es la que tiene que ver con los desplazamientos por carretera por motivos de trabajo que hacen los miembros de la cámara. Esta alcanzará los 600.000 euros, que son 100.000 euros más que el pasado año. Y servirá para asumir el "kilometraje" y los "gastos de viajes abonados por los Sres. Diputados y taxis del personal". El argumento de esa notable subida del 20% es "el incremento del uso del vehículo privado" de quienes disfrutan de este servicio, como señala el documento, al que ha tenido acceso La Información.

Como admiten las propias Cortes, el alza para pagar el taxímetro o los viajes que realicen por sí mismos los ocupantes de los escaños está motivado por esa mayor utilización de vehículos privados. De hecho, en el 2020 marcado por el coronavirus se empleó casi el 85% de lo destinado a ese fin, al llegar el gasto a los 424.820 euros. Esto se produjo en un año en el que hubo menos desplazamientos por las limitaciones de aforo o el descenso de convocatorias de Pleno o Comisión a las que debían asistir diputados y asesores. A la falta de conocer lo que se ha gastado en 2021, en el Congreso han considerado que hacía falta reforzar este asiento por ese "fomento" del coche particular o el taxi. Una opción que se ha demostrado preferencial frente al transporte público por los representantes públicos de la Carrera de San Jerónimo.

Más gasto obligado en luz

El 'tarifazo' de la electricidad que vive el país en los últimos meses no exime a nadie de pagar más por la luz. Tampoco al Congreso, que ya tiene asumido que pagará mucho más de recibo el próximo año por diversas circunstancias. Esto es lo que motiva que para 2022 se haya presupuestado una subida del 14,9% con respecto a la adjudicación del contrato inicial, que fue para Gas Natural por 1.663.750 euros. Esto supone que el recibo anual pueda llegar a los 1,75 millones el próximo curso, como recoge el documento presupuestario. La situación es aún más acusada si se compara con el dato de 2020, año en el que la cámara abonó menos de 1,5 millones de euros por energía eléctrica.

El incremento de las tarifas es solo uno de los motivos de este gasto extra. La necesidad de ventilación constante por las medidas contra el coronavirus es una de las razones esgrimidas. Algo que en el Presupuesto se define como "aporte 100% del aire exterior". A esto hay que sumar el coste derivado por el alquiler de coches eléctricos que llevó a cabo este año la cámara. El plan inicial es el de gastar 1,5 millones hasta 2026 para arrendar una veintena de vehículos de este tipo y disponer de los puntos de recarga correspondientes para los mismos. La utilización de los mismos ya implica de por sí un aumento de la factura de la luz. El problema es que las tarifas actuales van a encarecer todavía más esta apuesta para reducir la contaminación, como admiten fuentes parlamentarias.

Más cámaras en las salas, nuevo mobiliario...

En las cuentas de la conocida como sede de la soberanía popular también hay otros gastos nuevos a destacar. Los cuales corresponden a diversas actividades del día a día de las instalaciones de la Carrera de San Jerónimo. Por ejemplo, el presupuesto para el servicio audiovisual crecerá un 9,23% el próximo año hasta alcanzar los 1,42 millones. Una dotación que va a más año a año, ya que para este 2021 subió un 17,38% con respecto a 2020. Fuentes del Congreso apuntan a que los motivos son la nueva licitación, firmada con Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA), y la instalación de más cámaras en espacios como la Sala Constitucional. Actualmente, en el edificio se utilizan mayoritariamente cámaras fijas y las señales para ver lo que ocurre en el hemiciclo o las salas se centralizan en su web y el canal de Youtube.

Otra cuestión llamativa es el alza de lo destinado a reponer mobiliario y enseres, para lo que habrá un 36,67% más de fondos, que suponen 205.000 euros. El mantenimiento de algunos recursos de este tipo también va a traer más gasto en 2022. Las reparaciones y restauraciones de muebles históricos costarán hasta 70.000 euros, que es un 350% más que en 2021. En concreto, se acondicionarán 75 sillas utilizadas para actos, los sillones de las salas Constitucional, Cánovas y Sagasta, y las tapas de mesas o entelados. El servicio fotográfico es otro los que recibirá más fondos, al haberse incrementado de los 58.000 de este año a los 80.000 euros del próximo ejercicio.