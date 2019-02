Así es el insólito veto de ERC a los PGE: relato independentista sin una sola cifra

ERC ha vetado los Presupuestos Generales de Pedro Sánchez con una insólita enmienda que emplea únicamente argumentos políticos para tumbar la ley económica más importante del Gobierno. El razonamiento de los independentistas catalanes se basa exclusivamente en un relato sobre la situación del secesionismo en Cataluña y los, bajo su punto de vista, agravios que ha recibido por parte del Estado. En la Comisión de Presupuestos no recuerdan una enmienda a la totalidad de este tipo, ya que "hasta en las más flojas se incluye algún dato económico", aseguran. Este veto de ERC a las cuentas públicas de Sánchez pone contra las cuerdas al Gobierno. Se abren ahora ocho días, hasta el 13, para intentar un giro y que los PGE no sean rechazados a la primera de cambio.

La enmienda a la totalidad firmada por los diputados de ERC -un texto al que ha tenido acceso La Información- se centra en un relato independentista similar al discurso que emplean sus dirigentes en público. Ni una cifra económica, por tanto, para destacar que los republicanos no tienen miedo a un nuevo 155 si el Gobierno de Sánchez cae y una coalición de centro-derecha (PP, Cs y Vox) llega a La Moncloa. "Esquerra sólo puede negociar unos Presupuestos si comparte un acuerdo político con el Gobierno que los propone. Si no hay acuerdo político no puede haber negociación. Y no la habrá. No por miedo a una alternativa política heredada del franquismo que amenace con suspender de facto la autonomía de Cataluña. Los republicanos estamos preparados para resistir esta amenaza", se puede leer en el texto.

ERC arremete en su enmienda contra la modificación del Estatut y, especialmente, contra la "vía represiva" empleada por el Gobierno durante el 'procés'. Habla de "brutalidad policial", del "uso de medios de comunicación para agudizar los atávicos prejuicios contra los catalanes" y de todos los hechos que llevaron a la cárcel a algunos de sus dirigentes y al "exilio" a otros, como Carles Puigdemont.

La enmienda a la totalidad de 2018 sí fue económica

En abril de 2018, cuando apenas habían pasado seis meses desde la celebración del referéndum independentista del 1-O y en plena intervención del Ejecutivo central en Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana rechazó los Presupuestos del PP de Rajoy con toda una sarta de argumentos económicos. A su juicio, aquellas cuentas consolidaban las desigualdades sociales mediante la priorización de determinadas partidas de gasto y no sentaban las bases para generar un modelo de crecimiento "ni sostenible, ni inclusivo".

Desde la inversión territorial y el gasto en políticas sociales hasta el desembolso en I+D+i... los republicanos desmontaron entonces la práctica totalidad del proyecto presupuestario del Ejecutivo, incluyendo las modificaciones de varios impuestos como el IRPF, el tramo autonómico sobre hidrocarburos o el requerimiento de adopción del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) para el pago del IVA por parte de las comunidades autónomas.

En aquella enmienda a la totalidad, registrada en el Congreso de los Diputados el 20 de abril de 2018, brillaba por su ausencia el relato independentista. A lo largo de la exposición de motivos no se hacía ninguna referencia al "proyecto republicano", ni a la negociación, ni al diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. En definitiva, no se consideraba la coyuntura política como argumento para devolver el proyecto de ley de Presupuestos al Ejecutivo.

Apenas se exponía, para justificar la desconfianza en las cuentas públicas, que esos PGE venían "condicionados por los síntomas de aceleración de la economía española" que llevaron a incrementar las previsiones de crecimiento del 2,3 al 2,7%, cuestionando "el catastrofismo con el que se valoraba el impacto económico de la represión institucional, judicial y económica ejercida en Cataluña".

La moción de censura y su giro al 'no'

Todos estos argumentos, empleados hace menos de un año, son muy diferentes a los que ahora expone ERC para decir 'no' a los PGE de los socialistas. Así, la moción de censura que aupó a Sánchez a La Moncloa también es citada en esta enmienda a la totalidad que, en teoría, debería contener datos económicos: "El republicanismo catalán se sumó a la iniciativa para expulsar a los corruptos del poder. Como expresamos claramente desde la tribuna, nuestro voto fue un 'no' a Rajoy y no un 'sí' a Sánchez".

Por último, ERC concluye que "atendiendo a la trascendencia de dicho proyecto de ley, Esquerra no apoyará dicho proyecto si, previamente, no se da un marco de compromiso de construcción de un proyecto compartido de resolución política y democrática del conflicto existente entre el Reino de España y Cataluña en base a los expuesto".