ERC justifica su enmienda a la totalidad y ponen su precio: referéndum por PGE

Los Presupuestos de 2019 se encuentran en grave riesgo de caer en el primer trámite en el Congreso. Este martes ERC ha presentado una enmienda a la totalidad para tumbar las cuentas públicas de Pedro Sánchez y, de paso, complicar lo que queda de legislatura. Los republicanos catalanes argumentan su decisión explicando que, para ellos, más importantes que los PGE es "el marco democrático que se está vulnerando" por parte del Gobierno socialista, según denuncian. Es su precio para que el proyecto de ley estrella de Moncloa siga su trámite: sin referéndum no habrá Presupuestos.

Quedan ocho días para que ERC cambie de postura pero, en vista de su actitud este martes, parece que los PGE serán devueltos al Gobierno el próximo día 13, jornada en la que está prevista la votación en bloque de las enmiendas a la totalidad a las cuentas públicas. Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso, ha explicado cuáles son sus razones para decir 'no' a Sánchez, a pesar de haberle llevado a La Moncloa el pasado mes de junio.

Mira también Montero se resiste a dar por perdidos sus PGE pero descarta gestos a ERC y PDeCAT

ERC justifica que es necesario abrir un "escenario de diálogo y de negociación", pero denuncia que el Gobierno no ha movido ni un dedo desde que llegó al poder, hace ya siete meses. "Un conflicto entre demócratas debe solucionarse democráticamente", ha razonado Tardà. Durante estos meses, ERC ha ido aprobando los distintos reales decretos que han salido del Consejo de Ministros (todos menos uno), pero los republicanos han dicho basta. "Entendíamos que por nuestra parte la voluntad no faltaría y entendíamos que el Gobierno debería hacer algunos gestos", unos gestos que no han llegado.

Tardà ha hablado de que los independentistas en Cataluña son "víctimas de una represión que no tiene parangón". Ha citado "agravios y vulneraciones de los derechos civiles que tienen como víctimas a cargos electos catalanes y líderes sociales (Cruixat y Sànchez)". La celebración de un referéndum es también una condición indispensable para ERC. Para los secesionistas es necesario "pasar por las urnas y el reconocimiento del derecho de autodeterminación".

Sobre la posibilidad de retirar esta enmienda a la totalidad en los próximos días, una vía a la que todavía se agarra el Gobierno, el propio Tardà ha descartado un cambio de postura: la enmienda a la totalidad "está muy debatida", ha afirmado.

Mira también Por qué la enmienda de ERC a los PGE es clave: Sánchez tiene ocho días de margen

ERC también quiere que el Gobierno de Sánchez inste a la Fiscalía a retirar la acusación de rebelión contra los líderes del 'procés' en el juicio que se inicia el próximo día 12. Tardà ha explicado que el estatuto del ministerio público permite al Ejecutivo instar y desistar, pero que Moncloa no quiere. "Lo que nos ha molestado es que digan que no es legal", ha criticado el diputado.

Los republicanos han hablado de un día "triste" y de la "indignación" que existe en la formación con Sánchez. También se ha referido al "vergonzoso juicio" de la próxima semana y ha afirmado que "la sentencia no está escrita pero sí inspirada".