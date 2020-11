Ciudadanos rompe con el Gobierno y anuncia un 'no' para los Presupuestos

La colaboración de Ciudadanos con el Gobierno central llega a su fin. El partido de Inés Arrimadas ha decidido votar 'no' a los Presupuestos Generales del Estado para 2021, después de que hayan asumido que el Ejecutivo ha optado por llegar a acuerdos con Bildu y ERC para sacar adelante sus cuentas públicas. Una circunstancia con la que el partido naranja no está cómodo, ya que desde el principio se declaró incompatible con fuerzas independentistas. Y que ha precipitado esta decisión de rechazar el proyecto en la votación definitiva que se celebrará en el Pleno del Congreso. Lo que también supone una victoria política para el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que no quería contar con la influencia de los de Arrimadas en los primeros PGE que surgen de su coalición con el PSOE.

"Íbamos a poner encima de la mesa que había dos vías, una moderada con Ciudadanos y otra radical con Esquerra y Bildu. Y si Sánchez elegía esta última, no podía decir que no tenía otra opción", ha explicado la líder de Cs para justificar el 'no' de su formación, que ha formado parte de las negociaciones con el Ejecutivo desde el principio. Aunque ha señalado que sí se han aceptado algunas de sus demandas, ha dejado claro que "no es suficiente", dado que "no se han cumplido las líneas naranjas". "Todos los españoles verán que Sánchez ha preferido coger la mano de Otegi y de Junqueras que la mano de un partido moderado como Ciudadanos", ha apuntado Arrimadas.

Otra de las razones que han motivado este rechazo de los naranjas a las cuentas de 2021 es la negativa final del Ejecutivo a incluir varias de sus enmiendas en el texto que se votará la próxima semana en el hemiciclo. Arrimadas ha hecho alusión a algunas de ellas, como la del "modelo europeo de apoyo a las pymes y los autónomos", que implicaría que el Estado diera ayudas que se correspondieran con el 75% de lo que facturaban estos negocios antes de la pandemia. La otra petición de Ciudadanos que, según su líder, no estará en los PGE es la baja para padres cuyos hijos tengan que estar en cuarentena por padecer el coronavirus o por haber estado en contacto con un positivo. Algo llamativo, ya que el pasado martes anunciaron que habían conseguido convencer a Moncloa de que impulsara esta política.

"El Gobierno ha hecho lo contrario de lo que se está haciendo en Europa", ha asegurado Arrimadas, que ha lamentado que "estos no son los Presupuestos que económicamente necesita España". "Se aprueban a cambio de contrapartidas nacionalistas intolerables", ha asegurado la jefa de filas naranja, que ha destacado que su trabajo servirá "para que muchos españoles vean que esto era evitable, ya que los votos de ERC y Bildu no son solo éticamente inaceptables, sino que eran aritméticamente innecesarios". Unas palabras con las que ha querido dejar claro que su decisión no responde tan solo a cuestiones técnicas de hacer unas reformas u otras, sino al convencimiento de que no podían formar parte de la misma foto presupuestaria en la que estaban los republicanos catalanes y la izquierda abertzale.

Pero la líder naranja también ha presumido de haber evitado que se incluyeran en el texto de los Presupuestos medidas como "locuras de subidas de impuestos", como la subida del IVA a la educación y sanidad privadas o un posible incremento del impuesto de Sociedades. Cuestiones que, según ella, eran demandas de Unidas Podemos que su partido ha contrarrestado en las conversaciones con el Moncloa y el Ministerio de Hacienda. Además, ha recordado que su intermediación ha permitido que se haya aceptado impulsar una tarjeta sanitaria única que sea común en todo el territorio nacional. Algo que era una de las demandas históricas del partido desde que dieron el salto a nivel estatal.

La determinación de Ciudadanos pone punto y final a la tensión que había en el Gobierno central por las negociaciones de las cuentas públicas. Pero, sobre todo, permite a Unidas Podemos anotarse una victoria política muy significativa para su proyecto dentro de la coalición. Mientras el PSOE no se cerraba en ningún momento a permitir que Arrimadas y su formación influyeran en las grandes líneas del proyecto, para así lograr un apoyo aún mayor en la votación clave, los de Pablo Iglesias no querían contar para nada con los naranjas. Finalmente, ocurrirá lo que deseaban tanto el vicepresidente segundo como su entorno: que sean los socios de investidura los que faciliten que se aprueben los Presupuestos de 2021. Los primeros que saldrán adelante desde los de 2018, que fueron diseñados por el exministro del PP Cristóbal Montoro.