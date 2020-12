El Gobierno descarta dar ayudas para la semana laboral de 4 días a las empresas

No habrá ayudas públicas para las empresas que tengan decidido o quieran experimentar cómo se desenvuelven con una semana laboral de cuatro días. El Gobierno ha rechazado finalmente la enmienda de Más País-Equo a los Presupuestos Generales del Estado, en la que se proponía destinar hasta 50 millones de euros a un plan piloto que permitiera dar los primeros pasos en esta fórmula incipiente de relaciones laborales que ya aplican países como Nueva Zelanda. Una decisión que ha supuesto un varapalo para los intereses de la fuerza que lidera en el Congreso Íñigo Errejón, que se había volcado en las negociaciones para convencer al Ejecutivo de que esta medida era necesaria.

Quien ha decidido rechazar finalmente la propuesta es el Ministerio de Hacienda, que es quien negoció con el equipo de Errejón la posibilidad de crear este fondo específico de respaldo público a las firmas que se interesaran por este modelo laboral. La enmienda ya fue rechazada en la Comisión de Presupuestos la pasada semana, pero Más País ha insistido aun así para lograr que hubiera un giro del Ejecutivo en la semana definitiva para aprobar las cuentas públicas de 2021. Sus intentos no han dado el fruto que esperaban, y ya no se esperan cambios de última hora, resaltan fuentes gubernamentales.

Para intentar convencer al Ejecutivo de que la semana laboral de cuatro comenzara a ser una cuestión de Estado por la vía de los PGE, Más País propuso varias alternativas. Una de ellas fue la de ajustar el montante inicial de las ayudas, al no considerar un problema que se comenzara con menos de 50 millones de euros. Otra pasaba por dejar la medida en un grupo de trabajo que se encargara de preparar el terreno para hacer una apuesta mucho más ambiciosa en el futuro. Opciones que también fueron descartadas por el Gobierno, según explican fuentes de la negociación. Desde Hacienda se limitan a señalar que incluir las ayudas ya se rechazó en la comisión de la cámara baja, y no aluden a que se hayan producido más negociaciones por esta materia.

Lo que no está claro es el motivo para que el departamento de María Jesús Montero haya rechazado finalmente un asunto que, como aseguran varias fuentes a esta redacción, formaba parte de una negociación constante con Más País-Equo. Fuentes conocedoras de las conversaciones destacan que no resulta "comprensible" que el Gobierno central rechace algo que está impulsando la Generalitat Valenciana, que es una comunidad autónoma en la que también gobiernan PSOE y Unidas Podemos gracias a ese tripartito con Compromís.

Esta determinación del Ejecutivo estatal entierra por el momento la gran apuesta de Íñigo Errejón y los suyos, que en su programa electoral defendieron la necesidad de dar los pasos para reducir a 32 las horas y a cuatro los días semanales que se trabajaban. Según explicaban en el texto de la enmienda a los PGE, el impulso a este modelo laboral servía para cumplir con el "derecho al tiempo libre" y era posible por los "avances tecnológicos". También destacaban que era una "demanda histórica del movimiento obrero y sindical" y que permitiría aumentar el rendimiento y la productividad por cada hora trabajada. Además, aseguraban que contribuiría a luchar contra el "desempleo estructural" que, a su juicio, genera el sistema de 40 horas y cinco días a la semana utilizado en la actualidad.

Pero el 'no' a tramitar su propuesta estrella no alterará los planes de Más País-Equo. Tampoco de su socio, Compromís. Los tres diputados que representan a estas fuerzas votarán a favor del proyecto de Presupuestos de 2021, ya que no consideraban una línea roja que se empezaran a dar pasos a favor de la semana laboral de cuatro días. Como ha explicado públicamente el propio Errejón, no podían plantearse un voto negativo debido a la situación social y económica provocada por la pandemia de coronavirus. Lo que sí han logrado es que el Gobierno se comprometa a impulsar el tren de Cercanías para "reducir el impacto medioambiental" y a que se incluya en los PGE un aumento de la partida destinada a la contratación de científicos para reforzar la investigación en los laboratorios del país.