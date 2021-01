La dependencia de los servicios lastrará a España y será la más 'lenta' de Europa

Las previsiones no son positivas. La economía española crecerá poco más del 6% este año y será la que más tardará en recuperarse de todos los países de la Unión Económica y Monetaria europea debido a su elevada dependencia del sector servicios, que será precisamente el que disparará la recuperación en 2022. De esta forma, la economía española no recuperará el nivel de PIB previo a la pandemia de coronavirus hasta finales de 2022, aunque será la economía que más crezca ese año.

Así lo han explicado este lunes en una presentación telemática el director de análisis macroeconómico y financiero del Servicio de Estudios de Mapfre, Mapfre Economics, Gonzalo de Cadenas-Santiago, y el director de análisis sectorial y de regulación, Ricardo González.

Filomena no tendrá un impacto importante

Según estos expertos, el caos desatado en España por el temporal Filomena en los últimos tres días no tendrá un impacto "importante" en la evolución estimada de la economía "y menos en un contexto con mucha menos actividad que el año pasado", por las limitaciones impuestas por la pandemia. Se trata de una situación completamente "transitoria", que en todo caso "activa la intervención de los servicios públicos, que también computan en el gasto", han dicho. Sin embargo, el temporal sí que tendrá un impacto en el sector asegurador en general en términos de rentabilidad, debido al incremento de la siniestralidad en los ramos de autos, hogar o comunidades, aunque estará muy localizado en Madrid y en la Comunidad de Madrid.

Pero "para eso está el seguro", añaden estos expertos, para responder en situaciones de este tipo. Este informe anual incluye por primera vez las estimaciones de primas por ramos para el sector asegurador español, que apuntan a un crecimiento de entre el 3,5% y el 4% en el negocio de No Vida "a partir del segundo trimestre de 2021", en el escenario más optimista de los dibujados por la entidad, que es también el que creen que se cumplirá.

En el caso del negocio de Vida, la menor incertidumbre económica hará que se recurra menos al ahorro financiero (primas vida) y gradualmente se desacelerará la contracción del negocio. Preguntados por los factores que podrían llevar al PIB español a caer de nuevo en 2021, incumpliendo las previsiones, estos economistas han mencionado que la saturación sanitaria se prolongara hasta finales de año, o que surgieran nuevas derivaciones o mutaciones del coronavirus.

Todo esto son posibilidades "exógenas" e "incontrolables", pero no harían más que dilatar la recuperación, no la pondrían en peligro, añaden. "Hasta que no haya una parte importante de la población inmunizada son de esperar nuevos rebrotes", matizan.

En 2021 podrían crecer las insolvencias de negocios, la morosidad bancaria y el desempleo, que, por ahora está "contenido" gracias a las ayudas temporales al empleo (ERTE) que, según el informe, se irán ampliando, "al menos en los sectores que están sufriendo mayores restricciones". Algunas de las insolvencias, principalmente en los sectores hotelero y de transporte turístico, podrán dejar un daño algo más duradero que se traduzca en una la reducción de la oferta turística, un sector clave en España, añaden.

En cuanto a la economía mundial, para la que esperan un repunte medio del 4,5% en 2021, el estudio prevé que volverá a la normalidad a mediados del tercer trimestre de este año y que, en su conjunto, el mundo recuperará lo perdido en la crisis a mediados de 2022, con grandes diferencias regionales. De esta forma, la recuperación del nivel del PIB de 2019 llegará antes en los países que mayor soporte de rentas han tenido a lo largo de 2020 y 2021. la Unión Europea en general, Latinoamérica y especialmente, España, van a la zaga, debido a su estructura productiva y a la naturaleza de los estímulos recibidos.