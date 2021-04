La producción industrial modera su caída interanual a un 3,4% en febrero

La producción industrial volvió a ceder en febrero, con una caída interanual del 3,4%, encadenando dos meses consecutivos de descensos, aunque moderando el retroceso del 7% de enero. Según el índice de producción industrial (IPI) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la mayor caída en febrero fue para los bienes de equipo, con un 9,4%, todo en datos de la serie original. El resto de partidas que componen el índice también bajaron en tasa anual, aunque de forma más moderada: bienes de consumo lo hizo un 2,2%; bienes intermedios, un 1,1%, y energía, un 1%.

Al detalle de actividades, los mayores retrocesos en febrero fueron para la industria del cuero y el calzado, un 27%, y la confección de prendas de vestir, un 16,9%. Por detrás, fabricación de vehículos de motor, con un descenso del 13,8%, y de otro material de transporte, con una caída del 17,4%. Por regiones, la producción industrial subió en febrero en tasa anual en cuatro y cayó en las trece restantes.

Los mayores incrementos fueron para Cantabria, un 12%; Galicia, 4,8%, y Extremadura, un 4,1%. Y los mayores retrocesos para Baleares (14%), Canarias (12,3%) y Aragón (7,5%). Corregido de efectos de calendario y estacionales, la caída de la producción industrial en febrero fue del 2,1%, también ligeramente mejor que el 2,3% registrado en enero.

En tasa mensual, entre los meses de febrero y enero y también eliminando los efectos estacionales y de calendario, el índice no registró variación. La producción industrial se hundió un 9,1% de media en 2020 debido al impacto de la pandemia de coronavirus, la mayor caída en once años, aunque logró terminar el ejercicio con un repunte del 2,2% en diciembre tras once meses consecutivos de descensos.