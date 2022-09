Una jubilada gana 4 millones de euros en el Euromillones y se muda a España

Ganar el sorteo de Euromillones justo antes de las vacaciones puede ser uno de los mejores momentos para convertirse en millonario. Con este nuevo presupuesto en la cuenta bancaria, los ganadores comienzan a gastar a lo loco, y pueden correr el peligro de quedar arruinados.

Una profesora jubilada ha sabido gestionar bien los más de 4 millones de euros que consiguió en el Euromillones el pasado 12 de julio. Celeste Coles se llevó esta fortuna y celebró la victoria junto a sus dos hijas, informan desde el diario local Birmingham Mail.

Después de comprar el ticket para este sorteo, decidió comprobarlo esa misma noche. "No me acordaba y estaba a punto de irme a la cama cuando me acordé de revisarlo. Pensé que sería un proceso rápido, pero cuando marqué los números me llevé la sorpresa", señala. Había acertado los cinco números principales y una de las estrellas, por lo que casi consigue el bote completo.

Viaje a Barbados y una casa en la playa

La mujer de 69 años, que se jubiló tras muchos años trabajando como profesora, tuvo que sentarse al descubrir la noticia. Lo primero que hizo fue tomar un vaso de agua mientras asimilaba que era millonaria. Después, se lo comunicó a sus hijas, Nicola y Rachel. "Cuando mi hija menor llamó, le pedí que comprobase el boleto por mí, al leer el resultado se pensó que era una estafa", recuerda.

Esa noche no pudo dormir y tan pronto como fue posible llamó a la Administración de Lotería para confirmar que era la ganadora. "Lo más importante para mí es saber que ahora tengo seguridad financiera y que mis hijas tendrán una vida más cómoda", apuntaba la ganadora. Celeste ya tenía planeado un gran viaje a Barbados para el verano, así que se fue a ver a su familia poco después de que el dinero llegara a su cuenta bancaria. Coles había planeado un viaje a Barbados, de donde es originalmente su familia, y ahora ha planeado utilizar estas ganancias en cuidar de ellos.

También ha soñado con realizar nuevos viajes por Latinoamérica "Un viaje a Río de Janeiro, Chile, Brasil y Argentina definitivamente están en la lista. También me gustaría hacer un viaje en tren a través de las Montañas Rocosas". Su último deseo es comprar una casa de vacaciones en España, algo que nunca había imaginado, pero que tiene ganas de conseguir. Aunque de momento no ha elegido el lugar en el que establecerse en los meses de verano, sí que piensa hacerlo pronto.