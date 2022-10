PSC devuelve 'el favor' a ERC y le ofrece su apoyo en los presupuestos catalanes.

Dos semanas después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cerrara su nuevo Gobierno, ya sin sus socios de JxCat, pero con un guiño incluido al PSC y a Podem, el líder del Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido la necesidad de "ordenar" la política catalana, a fin de dejar atrás "la confrontación", y ha vuelto a "tender la mano" al presidente catalán para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2023. Por tanto, le 'devuelve así el favor' que tuvo Aragonés al nombrar como conseller de Universidades e Investigación al exdirigente socialista Joaquim Nadal.

En unas declaraciones en Manresa (Barcelona) tras mantener varias reuniones con entidades de la comarca, Illa ha apuntado que "en Cataluña convienen dos cosas, y la primera es ordenar políticamente Cataluña, y esto quiere decir dejar las dinámicas de confrontación de los últimos años y pasar a otras dinámicas de acuerdo para centrar las energías en la resolución de problemas concretos". El exministro de Sanidad ha indicado que "conviene también proteger la sociedad, es decir, ordenar también el país, poniendo énfasis en las políticas de seguridad que son muy importantes, y garantizar que nadie se quede atrás, aprovechando todas las oportunidades para generar riqueza".

Según el líder del PSC, conviene poner orden en ambas cuestiones, "y si esto lo conseguimos hacer, Cataluña volverá a despuntar y liderar no sólo España, sino también a tener una posición de liderazgo en Europa". Pero para que esto ocurra, ha puntualizado, "hay que disponer un presupuesto en vigor el 1 de enero de 2023, porque es el principal instrumento para empezar a ordenar la política y poner recursos con los que proteger a la ciudadanía". "Por eso vuelvo a tender la mano, como primer partido de la oposición, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para disponer de este presupuesto, en la línea de lo que ya ocurre en otras instituciones como las del Estado y el Ayuntamiento de Barcelona", ha subrayado.

Illa ha elogiado la decisión de ERC de no presentar enmienda a la totalidad a los Presupuestos del Estado, pero ha considerado como un error "mezclar libretas" entre la negociación presupuestaria y la reforma del delito de sedición. El líder socialista catalán ha asegurado que no le parecería adecuado hacer "un cambio de cromos" en cuanto a los presupuestos y ha dicho textualmente que su partido ejerce la política útil lejos de los tecnicismos electorales.

ERC rechaza el 'no a todo'

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que su partido no contempla un "intercambio de unos presupuestos por otros y asegura que si su partido no veta los PGE para 20232 es para seguir negociando su contenido, desde el convencimiento de que "el 'no a todo'" no sirve para avanzar, y que Esquerra gana las elecciones con el compromiso de "ser útiles" a la gente.

Vilalta ha valorado la posición de ERC con respecto a los Presupuestos en una rueda de prensa tras participar en una reunión interparlamentaria de su partido, en la que han asistido 64 diputados pertenecientes a las distintas cámaras en las que dispone de representación. Sobre los Presupuestos del Estado, ha indicado que la voluntad de ERC es seguir negociando y que el Gobierno cumpla los compromisos adquiridos anteriormente, por ejemplo en materia de inversiones ejecutadas, ya que considera que hay "margen de negociación y para poder construir confianzas que nos permitan obtener resultados y soluciones".

En una alusión indirecta a sus exsocios de JxCat y a su postura de presentar enmienda a la totalidad y de salir del Ejecutivo catalán, Vilalta ha subrayado que "lo que nos pide la ciudadanía es ser útiles y no el 'no a todo' ni el 'cuanto peor mejor'". "Si somos la primera fuerza política, y ocupamos una posición central y hegemónica en el país, es porque hemos ido ganando la confianza de la ciudadanía -ha subrayado la portavoz de ERC-, y esta confianza depositada por los ciudadanos en todas las elecciones que hemos ido celebrando en nuestro país es responsabilidad nuestra poderla retornar en forma de medidas y acciones útiles".

Vilalta ha expresado, en este sentido, la voluntad de ERC "de ayudar en el día a día en esta crisis que sufrimos, y avanzar en la resolución del conflicto Cataluña-Estado, que pasa, sin ninguna duda, por los grandes consensos de país: autodeterminación para poner urnas y amnistía para que se acabe la represión". Después de indicar que ERC "tiene una voluntad inequívoca de construir consensos", la portavoz republicana ha dicho que su partido está convencido "del trabajo que hay que hacer y es consciente de la confianza que le ha otorgado la ciudadanía, por lo que aunque vivimos momentos complejos, nuestro compromiso es tirar el país adelante, ser útiles a la gente y hacer que las cosas pasen". Sobre la reforma del delito de sedición, ERC "se reafirma en la necesidad de que haya avances democráticos también en el Estado, y reformar este delito es una cuestión de democracia y de equiparación con los estándares europeos".

Con respecto al hecho de que el PSC le tienda la mano al Govern para aprobar los Presupuestos de la Generalitat, Vilalta ha señalado que el partido liderado por Salvador Illa "tiende la mano para esto, pero no para avanzar en la resolución democrática del conflicto Cataluña-Estado o para que acabe la represión, por ejemplo, con una amnistía". "En todo esto -ha añadido- el PSC no está desde hace muchos años, y lo que pedimos es un compromiso con todos los grandes consensos, no sólo con unos sí y los otros no".