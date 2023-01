El PSOE trata de revertir las encuestas con la gestión económica del Gobierno

Las encuestas publicadas al inicio del año muestran que la crisis institucional derivada de la renovación del Tribunal Constitucional ha pasado factura al PSOE. Los últimos sondeos evidencian un claro repunte del PP, en una semana en la que los que acostumbraban a protagonizar el bipartidismo en España ponían a punto sus equipos de campaña para las elecciones autonómicas y municipales, sin perder de vista las nacionales de fin de año. Sin embargo, mientras que los 'populares' de Alberto Núñez Feijóo apuestan por la batalla cultural, el equipo de Pedro Sánchez busca sacar rédito del marco económico, tradicionalmente asociado a la derecha, con el objetivo de convencer o movilizar a los votantes indecisos y así lo evidenció este sábado el presidente del Gobierno en el arranque de la precampaña.

"Una de las principales obsesiones del Gobierno y de Sánchez, en concreto, ha sido la de romper con la idea de que la izquierda no sabe luchar contra una crisis", interpreta la politóloga Estefanía Molina. "Para toda una generación quedó la idea de que la izquierda se quitó del medio cuando había que gestionar una gran crisis (2008-2011). Cuando Sánchez llegó a la Moncloa siempre tuvo ese temor", observa. No había sucedido así en los primeros años de la actual democracia, cuando Felipe González enfrentó varios momentos de recesión, pero la idea había acabado por instaurarse en los votantes, apunta la analista política. "La derecha también ha vivido mucho de este dogma. La izquierda se apartaba y ellos gestionaban la crisis, pero parece que ha dejado de ser así", valora.

Estefanía Molina destaca que el actual Ejecutivo se mueve en una corriente totalmente diferente en el ámbito europeo, en el que, frente a la austeridad de aquellos años, se impone una socialdemocracia que, más allá de dar ayudas a los colectivos más vulnerables, entiende la inversión del Estado como una apuesta de futuro para el crecimiento económico. Algo que se ha evidenciado con la puesta en marcha de los fondos Next Generation para dar respuesta a la pandemia.

"Esto es importante, la derecha ha intentado explotar un marco en el que la izquierda solo da ayudas, que algunos de forma muy despectiva han llegado a llamar paguitas", sostiene. La población es consciente de que se ayuda a las personas más necesitadas, pero la clase media, que ha quedado depauperada, necesita sentir que la izquierda no solo puede responder a la crisis, sino generar crecimiento económico, asegura.

Los logros en Europa no se traducen en votos

En la misma línea, el politólogo Eduardo Bayón valora que la gestión del actual Gobierno de la coyuntura económica no tiene nada que ver con la que llevó a cabo el Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero. "Fue un fallo comunicativo y estratégico enorme, que desgastó al Gobierno en la primera fase de la legislatura, aunque la coyuntura europea tampoco tiene nada que ver". El experto en comunicación política considera que el Ejecutivo ha mejorado en los últimos meses en trasladar sus logros a la ciudadanía. Sin embargo, estima que es complicado que grandes hitos como el tope al gas tengan repercusión en términos electorales. "En la mayoría de los casos no va a ser un motivo por el que votar al PSOE o Sánchez", considera.

Por el contrario, si entiende que la situación económica, que no es tan mala como cabría esperar por el impacto de la pandemia y la guerra en Ucrania, podría favorecer al ala socialista del Gobierno. "En la crisis de 2008 había un castigo excesivo a los partidos de gobierno, era algo que se daba en toda Europa. Ahora, al menos por el momento, los votantes se decantan por cierta estabilidad y continuidad", recuerda. "Habrá que ver qué pasa en España, pero creo que dentro de esa lectura el perfil presidenciable de Sánchez, de hombre de Estado, ante una situación económica y social que no empeora, puede hacer de 2023 un año muy largo para Feijóo".

Campaña electoral enfocada en lo económico

La directora de la revista de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), Verónica Crespo, no tiene dudas de que el enfoque de la campaña electoral de 2023 va a ser el económico. "Un partido político debe responder a las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía en una campaña electoral, hablar de lo que le preocupa a la gente y ahora, la economía es el asunto que más preocupa a los españoles", afirma, una impresión que sostienen los últimos sondeos del CIS. Como ejemplo, señala que el PSOE ha fichado al consultor que trabajó en la última campaña de Juanma Moreno y en tono jocoso, imagina que a su llegada a Ferraz parafraseó a Bill Clinton cuando en 1992 dijo aquello de "it's the economy, stupid" (es la economía, estúpido).

Por ello, no cree que el PP renuncie al marco económico, por mucho que el PSOE trate de pisarlo en este campo. "Creo que queda mucho partido por jugar, cinco meses para unas autonómicas y municipales, que en la práctica serán la primera ronda de las nacionales, que votaremos previsiblemente a final de año". Verónica destaca que el Partido Popular se encuentra cómodo en el debate económico y lo va a mantener, aunque lo acompañe con los asuntos relacionados con la "unidad y la defensa de España".

"La derecha es consciente de que la economía no solo son números, sino los estados de ánimo", apunta Estefanía Molina, a la par que hace referencia a las diferencias entre la situación económica individual y la individual que los ciudadanos reflejan en cada sondeo del CIS. "La derecha sabe que si espolea el clima psicológico de malestar económico y pesimismo desmoviliza al votante de izquierda, e incluso puede hacerse con parte de ese electorado, señala. Por ello, entiende que tiene sentido que la izquierda haya entrado en un marco que tradicionalmente se ha asignado a la bancada contraria para combatir los idearios que se arrastran desde la anterior crisis e intentar que su votante no se desmovilice.

Los impuestos como batalla económica

La directora de la consultora de comunicación política Ideus3 Estrategia, Ana Salazar, enfatiza que a pesar de que es un marco atribuido a la derecha, el eje discursivo económico se enmarca también en la izquierda dado que la diferencia entre ambos polos del espectro viene marcada precisamente por cómo se gestiona la economía, si se pone al servicio de la igualdad o de una minoría. "El PSOE se tiene que diferenciar de la derecha con un discurso económico y creo que esa es la jugada, la estrategia del Gobierno", señala. Algo que ya ha comenzado a hacer con la aprobación de los impuestos a las energéticas, a la banca y a las grandes fortunas. "Esta línea tiene garantías de éxito, por estar impulsada por la UE, pero puede fallar si repunta la inflación o vuelven los controles sobre la deuda".

Estefanía Molina ejemplifica este cambio de paradigma en la izquierda y en concreto, en el espacio socialista, en el abandono del mantra de que bajar impuestos es necesariamente malo. La politóloga pone como ejemplo el paquete de bajadas progresivas impulsado por Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, frente al modelo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, en el que los que más tienen salen más beneficiados. "El Gobierno se equivocó al principio, pero los barones lo han corregido. La izquierda ha sustituido el marco de que bajar impuestos es negativo, por la idea de que es malo en función de a quién se los bajes".

En cambio, si la fiscalidad no es progresiva, hay un ciudadano de clase media descontento al que la derecha más populista puede convencer de que la izquierda "los quiere saquear". Estefanía observa que el PP se ha dado cuenta de esto y especialmente Ayuso, quien acostumbra a marcar las riendas del discurso del partido de centroderecha. Por lo que ante una economía que supera las expectativas de meses atrás gracias a las políticas que el Gobierno de coalición ha puesto en marcha, desvía el foco y habla de un Ejecutivo ilegítimo o de caminar hacia una pseudo dictadura. La politóloga interpreta que el Gobierno está consiguiendo mantener el pulso al perfil gestor con el que Feijóo llegó a Madrid. Sin embargo, de acuerdo a los últimos sondeos, la estrategia de los 'populares' está siendo más fructífera.