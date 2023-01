PSOE y UP prolongan su desencuentro con los precios de los supermercados

Las elecciones del 28 de mayo son la antesala de los comicios generales que aún no tienen su fecha marcada en el calendario. En este momento de máxima tensión cada partido aboga por defender sus intereses, aunque a veces estos choquen con los de sus propios socios. Esta situación no es la primera vez que sucede dentro del Gobierno de coalición y seguro, no será la última en estos meses tan intensos. La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha redoblado su apuesta por topar el precio de la cesta básica de la compra, ante la actual tendencia alcista de los precios, y ha acusado a los presidentes de las grandes cadenas de distribución de ser "capitalistas despiadados". Por su parte, y ante estas palabras, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha llamado a evitar que la alimentación se utilice como un instrumento de presión política o económica.

Belarra ha participado en un acto de su partido en Zaragoza para apoyar a los candidatos del 28M en Aragón y conmemorar el noveno aniversario de Podemos, y ha aprovechado para tachar de "indecente" que los grandes supermercados "se estén haciendo de oro a raíz de las consecuencias de la guerra de Ucrania".

"Capitalista desapiadado"

"Es indecente que el señor Juan Roig (Mercadona) se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados y tenemos que frenarles los pies", ha espetado durante su discurso.

Ahora, la ministra ha defendido que frente a ello y con la presencia de Podemos en el Ejecutivo, ha demostrado que la "mano visible del Estado" ha creado un escudo social, por lo que van a insistir en demandar una "gran intervención pública" en el sector de la distribución de alimentos para topar precios. Podemos ya planteó recientemente al ala socialista del Ejecutivo fijar precios máximos de los alimentos básicos al nivel que tenía en febrero del año pasado, antes de que comenzara la guerra de Ucrania.

"Recetas de Podemos" son las que bajan la inflación

En caso de que el PSOE lo rechazara, el partido se abría a estudiar bonificaciones directas al precio de los alimentos (como se hizo en el caso de los carburantes), pero unido al despliegue de un impuesto a grandes empresas de distribución para compensar el despliegue de fondos públicos y sanciones a las empresas que aprovecharan esa ayuda para continuar elevando el coste de los productos.

Por otro lado, la ministra ha destacado que fue Podemos quien propuso primero topar el precio del gas, algo de lo que ahora "todos sacan pecho" pero que en su día se les tildó de "demagogos" y que no se metieran en este asunto porque era "demasiado técnico". Ahora, Belarra ha presumido que España tiene la inflación más baja de la zona euro, gracias precisamente gracias a las "recetas de Podemos".

Planas pide evitar la alimentación como arma

En el Foro Global para la Alimentación y la Agricultura (GFFA, por su denominación en inglés), que se ha celebrado en Berlín este sábado y al que ha acudido el ministro Planas y ha estado dedicado a la transformación de los sistemas alimentarios y a la respuesta mundial a múltiples crisis, el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación ha pedido evitar que la alimentación se utilice como un instrumento de presión política o económica.

Mientras que Belarra aboga por bajar los precios de los alimentos, Planas considera necesario reforzar los instrumentos de gobernanza de los sistemas alimentarios "para atenuar los factores desestabilizadores y garantizar que cumplen su función, que no es otra que la de asegurar la disponibilidad de alimentos asequibles a toda la población".

Así, ha asegurado que en un escenario como el actual, con las consecuencias de la pandemia de la Covid-19, los efectos del cambio climático y los estragos de la guerra en Ucrania, "el derecho a una alimentación sana y la lucha contra el hambre y la malnutrición cobran más relevancia que nunca".

Ley de Vivienda digna

Ione Belarra también ha subrayado que si su partido fuera la fuerza mayoritaria del Ejecutivo hace "mucho tiempo" que España ya tendría una ley estatal de vivienda "digna", cuya tramitación en el Congreso lleva meses congelada, dado que una de las causas de la desigualdad es precisamente la dificultad de acceder a la vivienda.

Y es que ha disertado que España ha pasado de ser un país de propietarios a serlo de inquilinos que "no llegan a final de mes", por lo que se requiere aprobar esta normativa que despliegue el control de precios en zonas de mercado tensionado.

Mientras, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también ha participado en el acto y ha destacado que Podemos pide fijar precios máximos a la cesta de la compra aunque se "enfaden" los grandes supermercados y que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, les acuse de "populistas". "Populistas... un clásico", ha ironizado.