Garzón da un giro y prohibirá anuncios de apuestas en los partidos de fútbol

No habrá excepciones. Ni siquiera para los eventos deportivos que se emitieran desde media tarde, como estaba previsto. El Real Decreto que regulará la publicidad del juego online y de las casas de apuestas impondrá que toda comunicación comercial que quiera hacerse sobre este sector solo pueda hacerse entre la 1 y las 5 de la mañana, según establece el anteproyecto al que ha tenido acceso La Información. Una franja que es la única contemplada para los anuncios de apuestas, ya que se deja fuera de la ley el permiso especial del que se iban a beneficiar televisiones y radios que emitieran fútbol u otros deportes en directo, que les iba a permitir ofrecer toda la publicidad que quisieran desde las 20h. Lo que supone un giro del Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón en su lucha contra la ludopatía, después de que se enfrentara a una oleada de reproches por estas excepciones que iban a salvar parte de los ingresos de las empresas audiovisuales. Pero que, si nada cambia, se quedarán en el cajón.

"Las comunicaciones comerciales de los operadores de juego en servicios de comunicación audiovisual durante las retransmisiones en directo de acontecimientos deportivos, hípicos u otros de naturaleza competitiva, únicamente podrán emitirse entre la 01:00 y las 5:00 horas", indica el documento, sin añadir disposiciones transitorias o artículos extra en el que se permita un régimen especial para el deporte en directo que emiten habitualmente las televisiones de pago y las radios. Las únicas excepciones son los concursos, las loterías de efecto diferido y las rifas, que podrán ir a cualquier hora siempre que el bloque publicitario no aparezca justo después de un programa destinado al público infantil. Los espacios recomendados para mayores de 18 años también tendrán restricciones, al obligarles a publicitar concursos solo entre las 22h y las 6h del día siguiente.

Fin a los patrocinios en camisetas o estadios

Las prohibiciones de este nuevo texto, que pondrá en apuros a numerosas compañías audiovisuales que perciben grandes ingresos de la publicidad de apuestas, no se quedan ahí. Otra de las novedades es la obligación para las empresas de eliminar los bonos de bienvenida, que se publicitan para intentar captar a nuevos clientes con un 'regal0' cuantioso para gastar en apuestas. En su primera propuesta, Consumo los limitaba a un máximo de 100 euros. Ahora, se eliminan por completo. Cuando se apruebe la ley, solo se podrán ofertas estas promociones a clientes que, "de forma acumulada, tengan una cuenta de juego abierta durante, al menos, un mes; hayan sido verificados documentalmente; hayan realizado un mínimo de tres depósitos".

El mundo del deporte en sí también tendrá que adaptarse a la nueva realidad que se impondrá con esta normativa. Todos los clubes de fútbol, baloncesto u otro deporte que porten publicidad de apuestas en sus camisetas o en el resto de sus equipaciones oficiales tendrán que eliminarlas, ya que la ley marcará que estos formatos no serán "admisibles". Lo mismo se aplicará a las denominaciones de los equipos, que no podrán tomar como parte de su nombre el de una casa de juego. Unas limitaciones que se extenderán a los estadios, pabellones o centros de entrenamiento. "No podrán realizarse actividades de patrocinio que consistan en la utilización del nombre, marca o denominación comercial de un operador para identificar a una instalación deportiva o a cualquier centro de entretenimiento", resalta el anteproyecto.

Los personajes famosos tampoco podrán estar en las comunicaciones comerciales de apuestas. Toda persona con notoriedad pública o relevancia no tendrá permitido ser imagen o voz de una de estas empresas. Aunque en este caso hay varias excepciones. Sí podrán anunciar actividades de juegos de azar quienes sean conocidos por estar ligados a las apuestas, los presentadores o narradores de eventos deportivos que se emitan entre la 1 y las 5 de la madrugada (aunque solo durante la narración del partido que se emita) y aquellos que presenten un concurso en televisión o radio, pero con la obligación de hacerlo tan solo mientras el programa se esté emitiendo.

Para evitar que haya problemas con los contratos firmados por estos personajes famosos con las casas de juego, el Gobierno permitirá que esta actividad continúe durante un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto. Después, tendrá que finalizarse dicha publicidad y la vinculación entre ambas partes. Otro plazo marcado por la legislación diseñada por el Ministerio de Consumo es el de dar tres meses a las empresas para que adapten sus "marcas, nombres comerciales o cualquier otra clase de imagen comercial" en el caso de que estén utilizando otros recursos que no sean de su propiedad o del grupo empresarial al que pertenecen.

Control de los mensajes y protección al menor

La protección de los menores también ocupa un espacio importante de la nueva redacción sobre comunicaciones comerciales. Los patrocinios de firmas de apuestas no se permitirán en "eventos, bienes o servicios diseñados para personas menores de edad o destinadas principalmente a ellas". Tampoco en "actividades, acontecimientos deportivos, o retransmisiones de los mismos, dirigidos específicamente o cuya participación esté restringida en exclusiva a menores de edad", insiste la ley. Para el público en general, se sancionará a todo anuncio que transmita mensajes en los que se desacredite al que no juega, se presenten las apuestas como indispensables o se utilicen representaciones gráficas del dinero o de productos de lujo.

Como ya anunció Alberto Garzón en el Senado, su idea era que la norma experimentara cambios y sus prohibiciones se acercaran a las que han estado en vigor durante el estado de alarma por el coronavirus. Algo que queda reflejado en la propuesta del Real Decreto, que da un vuelco a los planes anteriores que fueron rechazados por las asociaciones antiludopatía y por sectores de la izquierda. Incluso el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, reclamó que se endurecieran algunos aspectos del proyecto. El documento con esta redacción será remitido esta semana a la Comisión Europea para que sea analizado, ya que Bruselas quien tiene que dar el visto bueno a la norma al afectar a la Sociedad de la Información, que está bajo sus competencias.