¿Puede un vecino utilizar mi terreno sin edificar para acceder a su parcela?

Soy propietario de un olivar al que no he ido desde hace poco más de un año. Hace unos días fui a ver cómo estaba aquello y, para mi sorpresa, resulta que una de las fincas colindantes ha sido vendida y su nuevo dueño accede a ella con su tractor atravesando la mía –de hecho, tiene hecho ya un camino de tanto pasar-, porque dice que le resulta mucho más cómodo porque da menos vuelta y que a mí no me perjudica. Yo creo que es un abuso, pero quiero saber si lo debo consentir.