¿Puedo cobrar el subsidio del paro si me conceden una beca de formación?

Al compaginar unas prácticas laborales con los estudios que se llevan a cabo, una duda común que surge entre ciertos estudiantes es sobre si pueden realizar estas actividades y seguir recibiendo las ayudas económicas de desempleo. La respuesta no es tan sencilla como un sí o no, ya que se deben cumplir ciertas condiciones para que los interesados puedan aprovechar esta oportunidad y a la vez no perder el acceso al subsidio.

En principio, hay dos situaciones en las que una beca de formación puede excluir el acceso a las prestaciones para desempleados. La primera es aquella en la que las prácticas no laborales que se realizan en empresas sin estar ligadas al plan de estudios y que supongan darse de alta como trabajador asalariado en la Seguridad Social.

En la segunda instancia se contempla la participación en programas de formación vinculados a estudios universitarios o de formación profesional que conlleven el cobro de dinero y la entrada en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena, incluso si se trata de prácticas formativas curriculares.

Cómo compaginar la prestación y las prácticas

Sin embargo, existen condiciones por las que estas prácticas no tienen que implicar necesariamente el fin de las contraprestaciones para desempleados. La primera exigencia es que estas estén incluidas dentro del plan de estudios y que surja de una colaboración entre la entidad en la se se realizan, sea pública o privada, y el centro docente que gestiona la beca de formación.

La otra obligación es que realizar las prácticas no implique una dedicación exclusiva a las mismas. Es decir, que estas actividades no interfieran con la búsqueda activa de empleo que exige el subsidio, de tal manera que los interesados puedan aceptar un puesto en el sitio que se le ofrezca. Así, las ayudas económicas deben corresponder a los gastos que impliquen la compra de material de trabajo, transporte, alojamiento o manutención.