¿Puedo compensar las últimas rentas del alquiler con el importe de la fianza?

Dentro de un mes se acabará el contrato de arrendamiento de vivienda que ocupo como inquilino. Estábamos se acuerdo en todo hasta que le he dicho al arrendador que no iba a pagar el último mes de la renta, que compensaba con la fianza –de idéntico importe-. Me ha dicho que eso no lo puedo hacer y no entiendo por qué. ¿Tiene razón?