Puente sale en defensa de Cercanías: "Hay menos incidentes por infraestructuras"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha aprovechado su comparecencia en el Consejo de Ministros de este martes para defender el servicio de Cercanías de Madrid tras el incidente ocurrido durante la mañana de este lunes que provocó fuertes demoras en varias líneas de la red ferroviarias y llevó a algunos pasajeros a abandonar los vagones y caminar hasta alcanzar la estación de Atocha.

El titular de Transportes ha lamentado esta incidencia y ha señalado a un problema de infraestructura como el germen del conflicto. A pesar del último incidente, Puente ha salido en defensa del servicio de Cercanías de Madrid porque desde su cartera están observando que las incidencias por infraestructura "están descendiendo de manera notable" al mismo que tiempo que sí están observando "un incremento de las incidencias como consecuencia del estado de conservación y mantenimiento del material rodante".

El ministro ha puesto en valor la inversión en infraestructuras de Cercanías de Madrid, a través de un plan dotado con 7.000 millones de euros, de los que en este momento están en ejecución 5.000 millones. Fruto de ello, ha asegurado que las incidencias seguirán produciéndose pero ha llamado a la cautela para explicar que "las incidencias por materia de infraestructuras no se producen porque no estemos haciendo nada, sino por lo contrario, de ahí el eslogan de Renfe: 'Disculpen las mejoras'".

Ante los actos del lunes, el titular de Transportes, que no se había pronunciado hasta ahora sobre este incidente, ha recomendado a los usuarios de Cercanías que "no bajen del tren al menos que el maquinista lo autorice porque con eso, lo único que se consigue es lo que sucedió ayer, que durante casi una hora no pudo circular ningún tren con entrada en Atocha procedente del sur de Madrid".

Puente ha salido en defensa de las críticas asegurando que si comparamos este servicio público con el de otras grandes capitales europeas como Londres o París, Cercanías de Madrid tiene la "puntualidad más alta de la Unión Europea". "La puntualidad es prácticamente una línea recta desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, hemos mejorado un poquito la puntualidad de 2019, estamos más o menos como estábamos", ha esgrimido.

Compara las incidencias con las del Metro de Madrid

Puente se ha detenido en comparar los servicios de Cercanías y Metro de Madrid para resaltar que las incidencias que se registran cada año en el Metro de Madrid, gestionado por la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, multiplican por diez las 700 que se producen en la red de Cercanías de Renfe en esta misma región. El ministro ha seguido argumentando que los trenes del Metro "se están deteriorando y no se están conservando adecuadamente", señalando que en 2003 un 95% de los trenes estaban disponibles a todas las horas del día y ahora esta cifra ha bajado al 90%. Sin embargo, ha defendido que su Gobierno ha acometido la primera compra de material rodante desde 2008, que supondrá renovar la flota de Cercanías de Madrid y de Cataluña a partir del próximo año.