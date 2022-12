Lotería de Navidad: Qué autocaravana comprar si te toca el segundo premio

Este jueves, 22 de diciembre, acaba de salir el segundo premio de Lotería de Navidad, con el número 04074, y hay quienes ya están como en el cuento de la lechera, dándole vueltas a en que podrían gastarse los 400.000 euros del Premio Gordo por décimo o el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, con 125.000 euros al décimo. La ilusión de acabar el año con un cheque en mano ayuda a disparar la imaginación de todos aquellos que han caído en comprar un décimo o compartir la felicidad con una serie o participación.

Aquellos que han tenido la suerte de ganar en otras ocasiones, aunque fuese un pellizquito, coincidieron en la respuesta a la pregunta : ¿Qué piensas hacer con el dinero si te toca? Tapar agujeros, viajar, montar un negocio propio, comprar un coche o aprovechar para por fin comprar una casa; ideas bastante coherentes en un contexto económico en el que poca gente llega holgada a fin de mes.

Sin embargo, siempre hay alguien que se sale de la norma y encuentra una forma disparatada en la que invertir el premio. Este año el interés por las autocaravanas ha crecido de forma estrepitosa, pero no para lo que todos imaginamos. El tiempo de viajar en caravana ha pasado, ahora se reforman para hacerlas habitables.

Las mejores autocaravanas para invertir el segundo premio



Teniendo en cuenta los altísimos precios de las viviendas y la creciente demanda de los jóvenes que buscan independizarse sin tener que compartir pisos diminutos, el negocio de las caravanas están en auge por su precio razonable y la sensación de libertad que conlleva vivir sobre ruedas.

Los complicados procesos para conseguir financiación, ya ni hablar del laberinto de papeleos y requisitos que hay que pasar para conseguir una hipoteca, ha impulsado a más de uno a replantearse su forma de vida e irse a vivir a una caravana al ser la opción más atractiva para los mileuristas sin verse obligados a sacrificar su estilo de vida para construir un hogar.

Caravanas, la alternativa a una hipoteca para toda la vida

Los precios de las caravanas son una opción increíblemente barata si lo comparamos con comprar una vivienda en cualquier ciudad española, ya si nos arriesgamos a intentar buscar piso en Madrid o Barcelona, podemos acabar con una taquicardia parecida a la que sufrimos después de tomarnos diez cafés.

Aunque las caravanas más baratas alcanzan solo los 10 metros cuadrados, si tienes la paciencia para buscar, comparar y regatear puedes conseguir 20 metros cuadrados por un precio privilegiado. Una Hobby Maxia 495 UL nueva puede costarte solo 33.850 euros brutos, Incluye su cocina, dos camas, un baño con ducha e incluso tiene un pequeño salón con su silloncito y una mesa. Hay que tener en cuenta que las caravanas necesitan ser remolcadas, así que al precio habría que incluir un vehículo, siempre y cuando tu idea sea viajar por todo el país y no quedarte estacionado.

Si hacemos una búsqueda rápida en el idealista, los pisos de 20 metros cuadrados en Madrid superan los 100.000 euros. La mayoría de pisos que encuentras no cuentan con ascensor y al ser semisótanos o sótanos no disponen ni de ventanas. Estos pisos ni tan siquiera constan como tal: legalmente son locales con permiso de habitabilidad. Ante esta perspectiva, vivir en una caravana o una autocaravana no parece ni mucho menos una mala idea.

¿Qué autocaravana se ajusta más a mis necesidades?



Si optamos por comprar una autocaravana (que a diferencia de la caravana incluye el motor para poder moverte) nos encontramos con un prospecto bastante seductor. Tenemos las siguientes opciones de compra:

CAMPER : Destaca entre las ventajas su fácil maniobrabilidad para acceder a zonas complicadas, sin embargo el espacio es reducido y el baño no incluye una ducha. El precio ronda los 45.000-50.000€

: Destaca entre las ventajas su fácil maniobrabilidad para acceder a zonas complicadas, sin embargo el espacio es reducido y el baño no incluye una ducha. El precio ronda los 45.000-50.000€ VANS: maniobrabilidad aunque el espacio de almacenaje justo y la zona de cocina pequeña, por 45.000-50.000 €.

maniobrabilidad aunque el espacio de almacenaje justo y la zona de cocina pequeña, por 45.000-50.000 €. PERFILADA : Aerodinámica mejorada y cuenta con un espacio interior más amplio, aunque la cama abatible condiciona el espacio interior cuando está abierta. Desde 60.000-70.000 €

: Aerodinámica mejorada y cuenta con un espacio interior más amplio, aunque la cama abatible condiciona el espacio interior cuando está abierta. Desde 60.000-70.000 € CAPUCHINA : cuenta con una grande y cómoda cama y un salón siempre en uso. Cama cómoda y grande en capucha. Entre los inconvenientes está su gran altura que la hace más sensible al viento. Desde 50.000-55.000 €

: cuenta con una grande y cómoda cama y un salón siempre en uso. Cama cómoda y grande en capucha. Entre los inconvenientes está su gran altura que la hace más sensible al viento. Desde 50.000-55.000 € INTEGRAL: la más habitable por su espacio versátil. Además es la que cuenta con más habitabilidad. Los únicos inconvenientes son su extensa anchura (difícil de aparcar) y un acceso a la cabina incómodo. Su precio es de unos 65.000€.

Ya hemos visto que a medida que suben los precios sube la comodidad, lo cual puede ser un verdadero fastidio si estás acostumbrado a vivir en una casa. Sin embargo, todo es adaptarse y replantearse qué estilo de vida quieres llevar: si lo tuyo es el campo, no le des más vueltas a las hipotecas e invierte tus ahorros en una vivienda que puedes llevar contigo a todas partes. Hay quién dice que un hogar no se consigue solo con una casa, un hogar es aquel sitio, donde aunque disponga de un espacio limitado, este a solo un paso de todos los lugares que siempre soñado con visitar. Además, el gasto aproximado de vivir en una autocaravana no supera los 300 euros, cuando según el Idealista.com el alquiler en Madrid de una vivienda de 20 metros cuadrados supera los 1000 euros mensuales.

Por si todavía esto de las autocaravanas no te acaba de convencer, piensa que aunque el desembolso inicial puede parecer alto, los gastos iniciales los puedes compensar con el ahorro energético de las placas solares, cuyo montaje es tan difícil en casa pero mucho más sencillo en el techo de tu nuevo hogar. Para los soñadores, aunque este 22 de diciembre no te toque el gordo de navidad, que sepas que hay 12 premios más con los que puedes comprarte una autocaravana sin tener que tirar de tu cuenta de ahorros.