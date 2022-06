Qué hago si no he recibido la devolución del dinero tras la declaración de la Renta

En varias ocasiones, la declaración de la Renta puede dar como resultado que Hacienda nos deba devolver dinero que no les correspondía cobrar en su momento. En estos casos, lo normal es que el proceso tarde poco, pero en las ocasiones en las que pasa el tiempo y no se ha realizado, los interesados tienen un número de opciones para reclamar las cantidades que se les deben.

La Agencia Tributaria tiene seis meses a partir del día en el que termina el periodo de presentar la declaración de la Renta para hacer efectiva la devolución. Esto no significa que la deuda prescriba una vez pasado ese tiempo, sino que también se podrá formalizar, pero se acumularán intereses por la demora.

El pago de recargas depende de que el reclamante no haya recibido una notificación de parte de Hacienda o que no le falte comprobar datos fiscales en su declaración. El estado del proceso se puede revisar en las oficinas de la Agencia Tributaria o telemáticamente, por lo que un retraso en el pago no debería ser un motivo de preocupación.

Si, por otro lado, el plazo ha expirado y todavía no hemos recibido noticia del pago, las alternativas dependen más de la urgencia que exista para solucionar este problema y poder acceder a las cantidades que no se han podido devolver hasta el momento.

Si no hay notificación del retraso del pago

La primera opción es la más sencilla. Consiste en consultar directamente con la Agencia Tributaria respecto a la evolución la declaración de la renta. La manera más rápida y fácil es a través de su página web, donde cada uno puede acceder con una clave personal o un número de identificación fiscal, así como también puede ser útil la referencia del borrador. Así se podrá visualizar el proceso en el que se encuentra.

También se puede realizar un escrito para solicitar la devolución de manera más directa. Esta forma de requerir el pago requiere un documento en el que se exprese el propósito deseado y que se debe enviar por correo, preferiblemente certificado, o fax a los órganos tributarios locales. Esta acción es preferible en los casos en que no se haya dado una declaración paralela ni existan deudas pendientes con la Administración.

Esperar también es una opción, ya que los contribuyentes a los que se les debe una devolución podrán recibir una notificación donde se formulen los intereses que corresponden al retraso, que aumentarán mientras más tarde en hacerse efectivo el pago. Lo recomendable en todos los casos es tener los datos de la declaración a la mano para realizar los cálculos pertinentes y realizar un reclamo si los intereses no coinciden con estas cuentas.