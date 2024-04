¿Qué me puede pasar si truco el contador de la luz?

Con el incremento en el coste de la electricidad en los últimos años ha habido muchas personas que se han visto tentadas de cometer un fraude y manipular el contador de la luz, una práctica que nunca debería realizarse, puesto que se trata de un fraude y no es, ni mucho menos, la mejor solución.

Los fraudes más habituales con respecto al suministro eléctrico tienen que ver con "pinchar la luz", que consiste en engancharse a la red eléctrica exterior o a la instalación de otro consumidor, y con la manipulación del contador digital con algún software especializado. Por lo general, los contadores eléctricos están precintados, y retirar el precinto que incluyen supone estar incumpliendo la ley, ya que solo pueden ser manipulados por técnicos de la distribuidora.

Las consecuencias de trucar el contador de la luz

Tanto pinchar la luz como trucar el contador eléctrico para abaratar la factura de la luz se está incumpliendo la ley, dado que la manipulación de equipos de medida está tipificada como delito en el Código Penal según el artículo 255 de la Ley Orgánica 15/2003.

Atendiendo a la norma, se establece que serán castigados con pena de multa de 3 a 12 meses el que cometa una defraudación superior a los 400 euros usando energía eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos alterando de forma maliciosa las indicaciones o aparatos contadores, valiéndose de mecanismos instalados o usando otros medios clandestinos.

Aunque la cuantía de la sanción depende de cada caso en particular, la distribuidora suele calcular la multa estimando un consumo eléctrico de unas 6 horas diarias durante un año, pudiendo exigir un pago de entre 1.000 y 2.000 euros para un consumidor doméstico medio. No obstante, este cálculo será al que recurra la distribuidora en todos aquellos casos en los que no tenga datos suficientes como para poder conocer la cantidad exacta de energía que ha sido defraudada.

De esta forma, por tratar de ahorrar en la factura mensual de la electricidad se puede llegar a ser sancionado, lo que en muchos casos supondrá que habrá que pagar más de lo que se ha conseguido ahorrar con estas prácticas.

Por otro lado, se han dado casos en los que las compañías eléctricas han reclamado pagos por manipular el contador de la luz sin que realmente haya sido así, ya que las eléctricas aplican la presunción de culpabilidad. En este tipo de situaciones será necesario seguir unos pasos para poder demostrar tu inocencia, comenzando por pagar lo que solicitan para que no te corten la luz.

Posteriormente, habrá que rellenar la demanda y llevar tres copias de ella al Juzgado de Primera Instancia que te corresponda, además de los documentos originales de las facturas de luz, certificados de instalación eléctrica, etcétera. Si te reclaman menos de 2.000 euros, no necesitarás abogado ni procurador para el juicio verbal.