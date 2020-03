Qué ocurre con el inquilino si fallece el arrendador

PREGUNTA

Voy a alquilar una vivienda. En principio pensábamos hacer el contrato a nombre de mi pareja porque yo no estoy bien de salud, pero él no tiene ingresos y el arrendador dice que el contrato lo hace solo a mi nombre. ¿Hay alguna forma de asegurarme de que, si me muero durante el arrendamiento (que espero que no…), a él no le ponen de patitas en la calle inmediatamente?