¿Qué pasa con mi dinero si mi banco quiebra?

En un momento delicado para la economía, es habitual que los ciudadanos se pregunten por lo que sucedería con su dinero en el caso de que un banco quiebre. En el caso de España, si un banco se declara en bancarrota y no es rescatado por el Estado ni comprado por otra entidad, los ciudadanos tienen garantizados hasta 100.000 euros por persona y banco.

Esto se debe a la existencia del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), cuya finalidad es la de ofrecer garantías frente a los ahorros u otros instrumentos financieros que son depositados en entidades de crédito cuando no existe suficiente capacidad para poder asumir los pagos y las obligaciones correspondientes.

Aunque es poco común que se dé el caso de que un banco quiebre sin que nadie lo compre o intervenga debido a su importancia y el impacto que podría tener en la economía, los clientes que tengan sus cuentas y productos financieros en una banca nacional no tendrán problemas gracias al FGD, pero si se trata de una entidad extranjera de un país que no pertenezca a la Unión Europea, tendrás que informarte al respecto de las condiciones de los fondos de esa nación. En Reino Unido, por ejemplo, se garantizan hasta 85.000 libras a través del FSCS, mientras que en Estados Unidos están garantizados hasta 250.000 dólares mediante el FDIC.

A través del Fondo de Garantía de Depósitos se cubren las cuentas corrientes y de ahorro y los depósitos a plazo fijo y a la vista, asegurando a los posibles afectados de una declaración de bancarrota por parte de su entidad la devolución del importe depositado hasta 100.000 euros, que incluso pueden ser más en determinados casos.

Sin embargo, existe un límite de cobertura, de forma que se establece una garantía máxima de 100.000 euros por cuenta y titular, de manera que, por ejemplo, en una cuenta con dos titulares hay depositados 300.000 euros, los dos podrán recuperar 100.000 euros, para un total de 200.000 euros. En España, todas las entidades de crédito están obligadas por ley a adherirse al FGD.

¿Qué depósitos no están cubiertos?

No obstante, hay que tener en cuenta que no todos los depósitos están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, como es el caso de los planes de pensiones y los fondos de inversión, que tienen su propia normativa al respecto; los criptoactivos; y los depósitos estructurados, en los que es posible que no llegues a recibir todo el importante depositador al encontrarse sujetos a la variación de otros tipos de variables financieras.

En todo caso, para poder disfrutar de una mayor protección financiera frente a la posibilidad de que tu entidad bancaria quiebre, los expertos recomiendan tener el dinero diversificado en distintos bancos o contar con varios titulares. De esta manera, ese dinero estará debidamente protegido en el caso de que lleguen a darse este tipo de situaciones.