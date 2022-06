¿Qué pasa con los trabajadores de una compañía si se jubila el empresario?

En una compañía, la edad del empresario puede volverse tema de discusión y una fuente de preocupaciones para los empleados de la misma. Si el responsable de la compañía se acerca a la edad de jubilación, varias personas empezarán a planificar para su futuro en el caso de que se vayan a quedar sin trabajo. Sin embargo, es importante tener claras las diferentes situaciones que pueden surgir antes de señalar si esta actitud es prudente o si nace de la falta de información.

Si todos los trabajadores están empleados a cargo del empresario, siendo este la única persona a nombre de la cual se realizan todas las actividades de la compañía, dependen de él para continuar dentro de la empresa. La jubilación del responsable representa el cese de actividades laborales, lo cual conlleva necesariamente la extinción de todos los contratos. Al finalizar esta relación laboral, los trabajadores tienen derecho a una indemnización que equivalga al sueldo de un mes.

Continuación o despido

En cambio, si el empresario realiza las diligencias necesarias para traspasar sus responsables a otra persona o entidad, se entiende que las actividades laborales pueden continuar después de su retiro. Al no existir causa de despido por proseguir la existencia de la compañía, la relación laboral con los trabajadores puede seguir. De acuerdo al artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el cambio de titularidad "no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior", aunque la nueva dirección "podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción", por lo que no se garantiza que los contratos se mantengan intactos.

En el caso de que la responsabilidad de la compañía recaiga sobre una sociedad mercantil, sea limitada, anónima o del tipo que sea, se finalizará la relación laboral únicamente en el caso de que la susodicha jubilación lleve a la desaparición de la empresa. Así, se procederá a un despido objetivo si se trata de cinco empleados o menos o a un despido colectivo si son más de cinco. Estos recibirán una indemnización de 20 días de sueldo por cada año que se ha trabajado en la empresa con un máximo de 12 mensualidades.