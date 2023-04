¿Qué pensión pueden pedir las amas de casa?

En los últimos meses, la pensión de jubilación está en el punto de mira, sobre todo, a raíz de la recién aprobada reforma de las pensiones, impulsada desde el seno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por José Luis Escrivá. Otro asunto que no deja a nadie indiferente tiene que ver con la revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas para 2023. De un 8,5% y un 15% respectivamente.

Ahora bien, ¿qué pensión puede pedir una mujer que ha sido ama de casa toda su vida? Pues bien, lo primero que se debe tener en cuenta es que para pedir la pensión contributiva se deberá de haber cotizado como mínimo 15 años a la Seguridad Social. Además, dos de los últimos dos años deben ser inmediatos a la hora de pedir la jubilación. Ahora bien, en caso de no cumplir con esos requisitos, como en el caso de las personas dedicadas al cuidado del hogar, se podrá ser beneficiario de una pensión no contributiva. Pero vayamos paso a paso.

Pensión para amas de casa 2023 de hasta 6.784 euros al año

Las pensiones no contributivas, según la propia definición dada por la Seguridad Social, se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo.

Asimismo, dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de Invalidez y Jubilación. Por otra parte, la gestión de estas prestaciones económicas está atribuida a los órganos competentes de cada comunidad autónomas y a las Direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Requisitos para obtener la pensión

Estos son los requisitos y cuantías mínimas de rentas exigidas en 2023:

La persona debe tener 65 años o más para optar a esta pensión.

para optar a esta pensión. Debe llevar residiendo en España durante 10 años o más.

Si la persona vive sola, las rentas no deben superar los 6.784,54 euros al año (cuantía actualizada a 2023).

(cuantía actualizada a 2023). Si la persona vive acompañada, dependerá de su contexto familiar y del número de convivientes. Se va a regir las rentas de la Unidad Económica de Convivencia, y no pueden superarse las cuantías de esta tabla que te ponemos a continuación.



Existirá unidad económica de convivencia en todos los casos de convivencia del beneficiario con otras personas unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad o adopción hasta el segundo grado. El parentesco por consanguinidad hasta el 2º grado alcanza a: padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos del solicitante.

Cuantía de la pensión no contributiva en 2023

Para este año, las pensiones no contributivas suben un 15%, según lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado 2023. No obstante, la cuantía individual de la prestación se calcula en función de las rentas personales y de las de su unidad económica de convivencia, pero no pueden ser inferior a la mínima del 25%, ni superior a la íntegra. En la siguiente tabla pueden verse las cuantías mensuales:

Asimismo, para este año existe la posibilidad de conseguir un complemento de pensión de 525 euros anuales para aquellas personas pensionistas que acrediten no tener vivienda en propiedad y residir en una vivienda alquilada que no pertenezca a ningún familiar. Este complemento solo lo podrá recibir la persona titular del contrato de alquiler.

Cómo solicitar esta pensión

Al tratarse de una pensión no contributiva, no depende directamente de la Seguridad Social sino de las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay que solicitar la prestación en la página específica de la comunidad autónoma en la que se resida. Cada una de ellas tiene una web para realizar la solicitud.