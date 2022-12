Las jubilaciones anticipadas endurecen sus requisitos para salvar las pensiones

No son pocos los trabajadores que se preguntan cuáles son los requisitos para prejubilarse o jubilarse de manera anticipada cuando se acercan al final de su vida laboral. Como viene sucediendo desde la reforma de las pensiones de 2011, cada año la edad ordinaria para retirarse experimenta un pequeño retraso de dos meses, que aspira a extenderse hasta 2027 y fijarse en 67 años. De esta forma, de cara a 2023, la edad de jubilación se situará en 66 años y cuatro meses para aquellas personas que han cotizado menos de 37 años y nueve meses. Pero, ¿qué ocurre con la edad de jubilación anticipada? Las condiciones para la jubilación por adelantado también se postergará, aunque no será la misma para todo el mundo, sino que dependerá de la fórmula a la que se acoja el ciudadano.

De acuerdo con lo establecido por el régimen de la Seguridad Social, existen dos modalidades de jubilación anticipada: voluntaria y forzosa. La diferencia, como se pueden intuir, está en si la decisión para jubilarse antes la ha tomado el trabajador o no. Así, cuando el empleado no es el que decide, sino la empresa para la que trabaja, ya sea por necesidad o por voluntad de la propia compañía, hablamos de situación forzosa. Con todo, no basta con que se produzca el despido, sino que el trabajador debe tener una edad como mucho cuatro años inferior a la edad ordinaria en el momento. También será interpretado como jubilación forzosa el fallecimiento del empleador, su jubilación o incapacidad permanente, ser víctima de violencia de género o por causa judicial o de fuerza mayor.

¿Afecta a la pensión optar jubilarse antes por esta vía? Al igual que en el caso de la voluntaria, en la jubilación forzosa, al calcular la pensión que quedará al jubilado se aplicarán unos coeficientes reductores que reducirán las mensualidades de la prestación. Dichos porcentajes oscilan entre el 30% con el máximo anticipo, y el 4,75% con tan sólo un año de adelanto. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia o autónomos no pueden acceder a la jubilación forzosa o involuntaria.

Requisitos para acceder a la jubilación anticipada voluntaria

Quien se jubile de forma anticipada por su propio pie debe considerar que su pensión disminuirá el importe a percibir entre el 21% y el 3,26%, en función de si se adelanta 24 meses o un mes, tal y como establece la última reforma de las pensiones de 2021, que ha entrado en vigor este 2022 y, por consiguiente, se mantendrá durante el año que viene. En la misma línea, reglamentariamente se permitirá anticipar la edad de jubilación tras la realización previa de diversos estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para continuar con el desarrollo de la actividad a partir de una determinada edad.

La solicitud para su concesión se presentará por vía telemática y deberá ir acompañada de la identificación de la actividad laboral a nivel nacional, así como de la identificación de la ocupación o del grupo profesional especificando las funciones concretas que se desarrollan y que determinan que la actividad laboral que se realiza supone un alto grado de exposición a tóxicos, mortalidad, exigencia física... La finalidad de endurecer los criterios y penalizar, tanto los meses más cercanos a la edad ordinaria como los que más distan, es desincentivar las jubilaciones y contribuir al equilibrio financiero de un sistema de pensiones en estado crítico.

Por esta razón, la aplicación de los correspondientes coeficientes reductores y estudios "en ningún caso dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de cincuenta y dos años". Además, los coeficientes no serán tenidos en cuenta, en ningún caso, para acceder a la jubilación parcial ni para los jubilados en una edad superior a la establecida.

¿Qué trabajadores se pueden jubilar antes?

El efecto principal de los nuevos coeficientes reductores y penalizaciones es que cada vez sea más difícil que los trabajadores soliciten esta modalidad. Pero no todas actividades laborales se ven afectadas. El portal de transparencia de la Seguridad Social refleja en un listado cuáles son los trabajos que permiten solicitar la jubilación anticipada, cobrando el 100%. Esto es, sin perder dinero. Cada una de ellas cuenta con sus propias condiciones.